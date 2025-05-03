"Ракетна небезпека": у районі Кримського мосту пролунала серія вибухів (фото, відео)

Уночі 3 травня в окупованому Криму пролунали вибухи: через ракетну небезпеку росіяни перекрили Кримський міст, в районі якого невдовзі було гучно. Також вибухи пролунали у Ростові та Краснодарському краю.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічних вибухів, що прогриміли у Криму.

Об 00:40 годині місцеві канали інформували, що росіяни перекрили Кримський міст.

Близько 01:00 години російські Telegram-канали повідомили про активну роботу сил протиповітряної оборони по всьому Криму. Через деякий час там уточнили, що було чутно вибухи у Керчі, та закликали росіян не панікувати, запевнивши, що чути роботу ППО.

Скріншот | повідомлення про роботу ППО у Криму

Також вибухи пролунали у Феодосії.

Близько 01:14 години російські моніторинги попередили про ракетну небезпеку для Криму, зокрема для Севастополя.

Скріншот | повідомлення про ракетну небезпеку у Криму

Невдовзі моніторинги оприлюднили кадри, на яких чутно вибухи у районі Керчі, поблизу Кримського мосту.

Український моніторинговий канал "Скринька Пандори" уточнив невдовзі, що, за попередньою інформацією, у Керчі є "прильоти", та продемонстрував кадри, на яких видно займання.

Місцевий паблік "Крымский ветер" повідомив, що у Керчі пролунало щонайменше 7 гучних вибухів.

Наслідки атаки та інші деталі щодо вибухів, які прогриміли у районі Кримського мосту, поки що не встановлено. Повітряна тривога в окупованому регіоні триває.

Вибухи пролунали не тільки у Криму

Гучно цієї ночі було не тільки у Криму. За інформацією місцевих пабліків, вибухи також пролунали у російському Ростові, де, як повідомила влада, через падіння уламків БпЛА відбулося загоряння дахів приватних будинків, через що мешканців довелося евакуювати.

Також серія вибухів, яких місцеві нарахували щонайменше 10, прогриміла у місті Тамань Краснодарського краю Росії. Там здійнялася пожежа, кадри якої поширили пабліки.

Повітряна тривога у Росії та окупованому Криму наразі триває. Наслідки атаки уточнюються, офіційної інформації щодо ударів по російських об'єктах поки що немає.

Нагадаємо, у Харкові близько 50 постраждалих через російську атаку: ЗС РФ увечері 2 травня масовано атакували місто БпЛА.

Зазначимо, що уночі 2 травня Крим також пережив масовану комбіновану атаку: вибухи пролунали зокрема у районі військових аеродромів.