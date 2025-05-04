Повреждены производственные цеха: в Брянской области РФ дроны попали в оборонный комплекс (видео)

В России поселок Суземка Брянской области атаковала стая дронов. Удар пришелся по предприятию, которое производит электронику для оборонного комплекса РФ.

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Местные телеграм-каналы сообщают о масштабном пожаре после дроновой атаки.

"Огромный столб типа заметили в Суземке", — говорится в сообщении телеграм-канала "ЧП и ДТП Брянск".

Около 22 часов 3 мая местные паблики сообщали о налете БПЛА на Брянскую область и призвали жителей находиться в укрытиях.

Украинский телеграм-канал Ukrainian Militant написал, что БПЛА атаковали завод "Стрела" в поселке Суземка, Брянской области. Предприятие производит электронику для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией "Ростех". В результате атаки были повреждены производственные цеха, склад и административное здание.

Также о пожаре на предприятии в Брянской области сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"На Брянщине после атаки дронов столб дыма в районе предприятия по выпуску электротехнического оборудования", — написал он.

В Министерстве обороны России между тем проинформировали, что в течение ночи над территорией РФ были сбиты 13 беспилотников, из них — 11 над территорией Ростовской области и 3 — над Брянщиной.

Губернатор Брянской области отчитался, что все БПЛА были сбиты, а пострадавших и разрушений нет.

Украинская сторона пока официально атаку на предприятие в Суземце не комментировала.

Напомним, что 2 мая сообщалось, что в Ставропольском крае РФ раздавались взрывы на военном объекте "Звезда", которым руководит ГРУ. Объект специализируется на киберразведке.