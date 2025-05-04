Виробляє електроніку для ЗС РФ : в Брянській області РФ дрони влучили в оборонний комплекс (відео)

У Росії селище Суземка Брянської області атакувала зграя дронів. Удар прийшовся по підприємству, яке виробляє електроніку для оборонного комплексу РФ.

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Місцеві телеграм-канали повідомляють про масштабну пожежу після дронової атаки.

"Величезний стовп типу помітили в Суземці", — йдеться в повідомленні телеграм-каналу ЧП і ДТП Брянськ".

Близько 22 години 3 травня місцеві пабліки повідомляли про наліт БПЛА на Брянську область і закликали мешканців перебувати в укриттях.

Український телеграм-канал Ukrainian Militant написав, що БПЛА атакували завод "Стрела" в селищі Суземка, Брянської області. Підприємство виробляє електроніку для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією "Ростех". Унаслідок атаки були пошкоджені виробничі цехи, склад і адміністративна будівля.

Також про пожежу на підприємстві в Брянській області повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"На Брянщині після атаки дронів стовп диму в районі підприємства по випуску електротехнічного обладнання", — написав він.

В Міністерстві оборони Росії між тим проінформували, що впродовж ночі над територією РФ були збиті 13 безпілотників, з них — 11 над територією Ростовської області і 3 — над Брянщиною.

Губернатор Брянської області відзвітував, що всі БПЛА були збиті, а постраждалих і руйнувань немає.

Українська сторона поки офіційно атаку на підприємство в Суземці не коментувало.

Нагадаємо, що 2 травня повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ лунали вибухи на військовому об'єкті "Звезда", яким керує ГРУ. Об'єкт спеціалізується на кіберрозвідці.