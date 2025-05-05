Заметили эшелон из 70 единиц Т-62МВ и Т-62М: РФ по железной дороге перебрасывает в Украину танки (обновлено)

ВС РФ перебрасывают в Украину эшелоны тяжелой бронированной техники. Из-за нехватки танков в ход пошли бронированные машины 60-х и 70-х годов выпуска.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Россиянам не хватает бронетехники. И они ради проведения массированных штурмов отправляют металлолом на фронт. В одном из эшелонов насчитали до 70 единиц танков Т-62МВ и Т-62М, которые выпускались с 1961-го по 1975-й год", — написал журналист.

Он предположил, что эти танки доставят в прифронтовые мастерские, где их оборудуют дополнительной защитой и сделают "танки-сараи" для одноразового использования. В то же время журналист отмечает, что эти устаревшие танки все равно могут создать дополнительные проблемы украинским защитникам.

"С одной стороны, решение, которое говорит о пренебрежительном отношении к собственным солдатам, потому что экипажи этих машин, скорее всего, смертники, которые поедут в одну сторону. С другой, для решения текущих задач, чтобы заставить украинцев потратить боеприпасы на этот металлолом, танки Т-62М соответствуют планам российского командования", — написал Цаплиенко.

Обновлено 15:02. Впоследствии в сети военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что обнародовано видео с устаревшими танками РФ двухлетней давности.

Напомним, что в ВСУ появились новые противотанковые мины ТМ-2025 с элементами, изготовленными на 3D-принтере. Они имеют новый электромеханический взрыватель МПЭМ-1, где используются элементы, изготовленные на 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что сараевидные танки начали появляться у морпехов 40-й бригады ВС РФ. На базе Т-80БВ оккупанты установили защитную крышу, систему РЭБ и минный трал.