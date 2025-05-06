Быть актуальными на поле боя: Воздушные силы США учатся у ВСУ противостоять средствам РЭБ

Соединенные штаты Америки изучают опыт Украины в радиолокационной борьбе, а руководство Воздушных сил рассматривает возможность обучения и новые приобретения.

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Об этом пишет издание The War Zone.

Так, командование специальных операций Воздушных сил США (AFSOC) стремится применить ключевые уроки, полученные из войны в Украине, в частности, способность действовать в плотной среде радиоэлектронной борьбы и быструю адаптацию к новым тактическим вызовам.

В течение последних двух десятилетий арсенал самолетов AFSOC действовал преимущественно в условиях благоприятной электромагнитной боевой среды, часто управляемый летчиками специальной тактики по радио, в практически беспрепятственном воздушном пространстве против повстанческих групп, не имевших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Украине обе стороны как Украина, так и Россия, имеют настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что каждая из них использует оптоволоконные кабели, устойчивые к глушению, для значительной части дронов FPV.

"Действительно, обе эти стороны медали в такой среде, как Украина, предоставили богатство информации и полученных уроков, и как это сделать в среде, которая действительно уникальна по сравнению с тем, что мы видели в течение последних нескольких десятилетий? Поэтому вам нужны гибкие программы возможностей, чтобы вы могли сейчас перейти к тому, что работает сегодня, но может не работать через год. Поэтому надо сделать этот скачок очень динамично и быстро, чтобы быть актуальным на поле боя", — прокомментировал изданию неназванный чиновник.

В результате этих выводов, по словам чиновника, AFSOC рассматривает возможность изменения способа подготовки к войне.

Как пишет издание, один из главных выводов из украинского опыта для США — это выяснить, как Воздушные силы ВСУ могут вести борьбу в условиях значительного ухудшения состояния радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной атаки.

"Командованию необходимо повысить нашу проницательность, навыки, возможности и потенциал, чтобы обеспечить успех в радиоэлектронной борьбе как в наступательном, так и в оборонительном плане", — сказал в комментарии неназванный чиновник.

По словам чиновника, отход от так называемых "изысканных" систем, которые являются очень сложными, дорогими и трудоемкими для создания, к более доступным и адаптивным также возможен для некоторых задач и потребностей в возможностях.

Напомним, что стала известна цена французских истребителей от Dassault Rafale. Они стали самыми дорогими в мире самолетами.