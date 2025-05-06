Бути актуальними на полі бою: Повітряні сили США вчаться у ЗСУ протистояти засобам РЕБ

Сполучені штати Америки вивчають досвід України у радіолокаційній боротьбі, а керівництво Повітряних сил розглядає можливість навчання та нові придбання.

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Про це пише видання The War Zone.

Так, командування спеціальних операцій Повітряних сил США (AFSOC) прагне застосувати ключові уроки, отримані з війни в Україні, зокрема, здатність діяти в щільному середовищі радіоелектронної боротьби та швидку адаптацію до нових тактичних викликів.

Протягом останніх двох десятиліть арсенал літаків AFSOC діяв переважно в умовах сприятливого електромагнітного бойового середовища, часто керований льотчиками спеціальної тактики по радіо, у практично безперешкодному повітряному просторі проти повстанських груп, які не мали засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

В Україні обидві сторони як Україна, так і Росія, мають настільки потужні засоби радіоелектронної боротьби, що кожна з них використовує оптоволоконні кабелі, стійкі до глушіння, для значної частини дронів FPV.

"Дійсно, обидві ці сторони медалі в такому середовищі, як Україна, надали багатство інформації та отриманих уроків, і як це зробити в середовищі, яке дійсно унікальне порівняно з тим, що ми бачили протягом останніх кількох десятиліть? Тож вам потрібні гнучкі програми можливостей, щоб ви могли зараз перейти до того, що працює сьогодні, але може не працювати через рік. Тому треба зробити цей стрибок дуже динамічно та швидко, щоб бути актуальним на полі бою", — прокоментував виданню неназваний чиновник.

В результаті цих висновків, за словами чиновника, AFSOC розглядає можливість зміни способу підготовки до війни.

Як пише видання, один з головних висновків з українського досвіду для США — це з'ясувати, як Повітряні сили ЗСУ можуть вести боротьбу в умовах значного погіршення стану радіоелектронної боротьби, радіоелектронної атаки.

"Командуванню необхідно підвищити нашу проникливість, навички, можливості та потенціал, щоб забезпечити успіх у радіоелектронній боротьбі як у наступальному, так і в оборонному плані", — сказав в коментарі неназваний чиновник.

За словами чиновника, відхід від так званих "вишуканих" систем, які є дуже складними, дорогими та трудомісткими для створення, до більш доступних та адаптивних також є можливим для деяких завдань та потреб у можливостях.

Нагадаємо, що стала відома ціна французьких винищувачів від Dassault Rafale. Вони стали найдорожчими в світі літаками.