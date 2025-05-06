Бронированный зверь для самых сложных миссий: десантники ВСУ показали свою "Пуму"

81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ получила для защиты личного состава итальянский бронеавтомобиль Puma. Он уже успел себя хорошо зарекомендовать в самых сложных миссиях.

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Фотографии бронемашины Puma обнародовали на странице 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ.

"Puma — бронированный зверь, работающий на победу. Это не просто бронетранспортер — это настоящий спаситель воинов 2 аэромобильного батальона 81 ОАЭМБр", — говорят о технике бойцы.

Бронеавтомобиль Puma бойцы используют, чтобы доставить на позиции провизию, боекомплект, подкрепление — благодаря своей мощности и защите, он прорывается туда, куда легкая техника не доберется.

Броня защищает личный состав от обломков и огня стрелкового оружия, а высокая проходимость и скорость позволяют максимально быстро преодолевать опасные участки. В бригаде подчеркивают, что техника, как Puma — это не роскошь, это жизненно необходимый ресурс.

Бронеавтомобиль Puma: что известно

Puma — семейство итальянских легких колесных боевых бронированных машин, которое охватывает Puma 6×6 и Puma 4×4. Машины были разработаны и произведены консорциумом Iveco Fiat — OTO Melara для сухопутных войск Италии. Первые прототипы были произведены в 1988 году, а к 1990 году было произведено пять опытных машин.

Первоначально Puma предполагалась как дополнение к колесному истребителю танков Centauro B1, состоящему на вооружении кавалерийских полков итальянской армии, но сегодня большинство пехотных полков сухопутных войск Италии также оснащены машинами Puma.

Напомним, что вскоре Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, которая поступит из Израиля, а западные союзники обсуждают, как заставить Германию или Грецию отправить еще одну.