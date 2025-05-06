Броньований звір для найскладніших місій: десантники ЗСУ показали свою "Пуму"

81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ отримала для захисту особового складу італійський бронеавтомобіль Puma. Він вже встиг себе добре зарекомендувати у найскладніших місіях.

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Світлини бронемашини Puma оприлюднили на сторінці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

"Puma — броньований звір, що працює на перемогу. Це не просто бронетранспортер — це справжній рятівник воїнів 2 аеромобільного батальйону 81 ОАемБр", — кажуть про техніку бійці.

Бронеавтомобіль Puma бійці використовують, щоб доставити на позиції провізію, боєкомплект, підкріплення — завдяки своїй потужності та захисту, він проривається туди, куди легка техніка не дістанеться.

Броня захищає особовий склад від уламків і вогню стрілецької зброї, а висока прохідність та швидкість дозволяють максимально швидко долати небезпечні ділянки. У бригаді підкреслюють, що техніка, як Puma — це не розкіш, це життєво необхідний ресурс.

Бронеавтомобіль Puma: що відомо

Puma — сімейство італійських легких колісних бойових броньованих машин, яке охоплює Puma 6×6 та Puma 4×4. Машини були розроблені та вироблені консорціумом Iveco Fiat — OTO Melara для сухопутних військ Італії. Перші прототипи були вироблені в 1988 році, а до 1990 року було вироблено п'ять дослідних машин.

Спочатку Puma передбачалася як доповнення до колісного винищувача танків Centauro B1, що перебуває на озброєнні кавалерійських полків італійської армії, але сьогодні більшість піхотних полків сухопутних військ Італії також оснащені машинами Puma.

Нагадаємо, що незабаром Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, яка надійде з Ізраїлю, а західні союзники обговорюють, як змусити Німеччину чи Грецію відправити ще одну.