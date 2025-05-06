Командовал 76-й дивизией ВДВ: в Украине ликвидировали полковника Шихабидова (фото, видео)

Командир 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ армии РФ Абдулазиз Шихабидов участвовал в захвате поселка Буча Киевской области. Оккупанта похоронили на Троекуровском кладбище.

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Официального подтверждения гибели командира "Псковской дивизии" 76-й дивизии ВДВ в Украине нет. Однако пропагандисты отмечают, что его уже похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

В лицее №13 города Каспийск оккупанту Шихабидову уже открыли памятный уголок, где разместили его фотографии и материалы о "боевом пути". В Буйнакской средней школе-интернате №3 прошли внеурочные мероприятия для учащихся 7-9 классов.

Школьники украшали кабинет фотографиями военного и "георгиевской лентой", провели минуту молчания и зажгли "свечи памяти".

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Шихабидов непосредственно участвовал в войне с Украиной. В 2022 году он командовал 51-м парашютно-десантным полком, действовавшим в Буче и Ирпене.

В Украине 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ воюет с 2014 года и известна под названием "Псковская". Оккупанты сначала участвовали в аннексии Крыма и в боях в Донецкой области.

До Украины Шихабидов участвовал в боевых действиях в Южной Осетии и Сирии. Награжден тремя орденами Мужества и Суворова, а также медалями "За отвагу" и "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Напомним, в июне прошлого года результате боев в Донецкой области был ликвидирован командир батальона 98-й гвардейской дивизии ВДВ РФ Александр Лапшин.

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