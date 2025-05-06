Командував 76-ю дивізією ВДВ: в Україні ліквідували полковника Шихабідова (фото, відео)

Командир 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ПДВ армії РФ Абдулазіз Шихабідов брав участь у захопленні селища Буча Київської області. Окупанта поховали на Троєкуровському кладовищі.

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Президент Росії Володимир Путін призначив полковника командиром тільки в березні 2025 року, повідомило російське медіа "Агентство".

Офіційного підтвердження загибелі командира "Псковської дивізії" 76-ї дивізії ПДВ в Україні немає. Однак пропагандисти зазначають, що його вже поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві.

У ліцеї №13 міста Каспійськ окупанту Шихабідову вже відкрили пам'ятний куточок, де розмістили його фотографії та матеріали про "бойовий шлях". У Буйнакській середній школі-інтернаті №3 відбулися позаурочні заходи для учнів 7-9 класів.

Школярі прикрашали кабінет фотографіями військового та "георгіївською стрічкою", провели хвилину мовчання та запалили "свічки пам'яті".

Псковська дивізія на війні: чим прославилися десантники 76-ї ДШД?

Шихабідов безпосередньо брав участь у війні з Україною. У 2022 році він командував 51-м парашутно-десантним полком, що діяв у Бучі та Ірпені.

В Україні 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ПДВ воює з 2014 року і відома під назвою "Псковська". Окупанти спочатку брали участь в анексії Криму та в боях у Донецькій області.

До України Шихабідов брав участь у бойових діях у Південній Осетії та Сирії. Нагороджений трьома орденами Мужності й Суворова, а також медалями "За відвагу" і "За заслуги перед Вітчизною" I та II ступеня.

Нагадаємо, у червні минулого року внаслідок боїв у Донецькій області було ліквідовано командира батальйону 98-ї гвардійської дивізії ВДВ РФ Олександра Лапшина.

Також Фокус писав про підрив на міні в Україні начальника бронетанкової служби Повітряно-десантних військ РФ Армана Оспанова.