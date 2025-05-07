СМИ сообщили о гибели проектировщика дронов из Харькова: в МО опровергли

О гибели конструктора Андрея Гуменного, который является заведующим кафедрой проектирования самолетов и вертолетов Харьковского авиационного института якобы сообщили министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов.

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Новость появилась в нескольких украинских СМИ и разошлась по Telegram-каналам. Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально заявили, что это фейк.

В заметке сказано, что информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины относительно теракта в Харькове — является фейком.

"Министр обороны таких заявлений не делал. Обращаем внимание: у Министра нет официальных аккаунтов в Telegram. В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем придерживаться информационной гигиены и проверять источники перед распространением любых сообщений", — сообщили в Минобороны.

Сообщение Минобороны Украины о фейковой новости Фото: Скриншот

Некоторые СМИ ссылались на министра обороны Рустема Умерова, который якобы написал, что Андрей Гуменный погиб 7 мая в Харькове. Харьковские СМИ также ссылались на сообщение главы ГУР Кирилла Буданова, но в их соцсетях этого сообщения нет. Также нет сообщения об этом на сайте института и сайте Минобороны.

Сообщение о гибели Андрея Гуменного Фото: Скриншот Сообщение о гибели Андрея Гуменного Фото: Скриншот Сообщение о гибели Андрея Гуменного Фото: Скриншот

Следует заметить, что сегодня также не было сообщений из Харькова о подрыве или взрыве автомобиля.

В заметке, которая разошлась по соцсетям говорилось о том, что автомобиль Андрея Михайловича Гуменного якобы взорвали: "Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его машины, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", — говорилось в заметке.

Кто такой Андрей Гуменный

На его странице на сайте Харьковского авиационного института сказано, что Гуменный Андрей Михайлович, кандидат технических наук, является заведующим кафедрой проектирования самолетов и вертолетов факультета самолетостроения Национального аэрокосмического университета им. Был проректором по научно-педагогической работе.

Андрей Гуменный Фото: соцсети

Напомним, 7 мая стало известно о смерти Николая Федорука, который был мэром Черновцов 17 лет.