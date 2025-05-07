ЗМІ повідомили про загибель проєктувальника дронів з Харкова: у МО спростували

Про загибель конструктора Андрія Гуменного, який є завідувачем кафедри проєктування літаків та вертольотів Харківського авіаційного інституту нібито повідомили міністр оборони України Рустем Умєров та голова ГУР Кирило Буданов.

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Новина з'явилась у кількох українських ЗМІ та розійшлась по Telegram-каналах. Згодом у Міністерстві оборони України офіційно заявили, що це фейк.

В дописі сказано, що інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком.

"Міністр оборони таких заяв не робив. Звертаємо увагу: у Міністра немає офіційних акаунтів у Telegram. У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", — повідомили у Міноборони.

Повідомлення Міноборони України про фейкову новину Фото: Скріншот

Деякі ЗМІ посилались на міністра оборони Рустема Умєрова, який нібито написав, що Андрій Гуменний загинув 7 травня у Харкові. Харківські ЗМІ також посилались на допис голови ГУР Кирила Буданова, але у їх соцмережах цього допису немає. Також немає допису про це на сайті інституту та сайті Міноборони.

Повідомлення про загибель Андрія Гуменного Фото: Скріншот Повідомлення про загибель Андрія Гуменного Фото: Скріншот Повідомлення про загибель Андрія Гуменного Фото: Скріншот

Слід зауважити, що сьогодні також не було повідомлень з Харкова про підрив або вибух автомобіля.

В дописі, який розійшовся соцмережами, йшлось про те, що автомобіль Андрія Михайловича Гуменного нібито підірвали: "Смерть відомого українського проєктувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури задіяні для пошуку і упіймання виконавців цього злочину", — йшлось у дописі.

Хто такий Андрій Гуменний

На його сторінці на сайті Харківського авіаційного інституту сказано, що Гуменний Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, є завідувачем кафедри проєктування літаків та вертольотів факультету літакобудування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського. Був проректором з науково-педагогічної роботи.

Андрій Гуменний Фото: соцмережі

Нагадаємо, 7 травня стало відомо про смерть Миколи Федорука, який був мером Чернівців 17 років.