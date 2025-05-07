"Жив Чернівцями й для Чернівців": помер Федорук, який був мером міста 17 років поспіль

Микола Федорук двічі отримував орден «За заслуги» за ефективне управління Чернівцями. В ОВА наголосили, що він був справжнім патріотом і мудрим керівником.

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Про смерть політика 7 травня повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

Микола Федорук багато років був мером Чернівців. Зі слів Клічука, мешканці міста багато чим зобов’язані колишньому міському голові.

"Саме за його каденції наше місто змінювалося, не втрачаючи при цьому своєї унікальної душі. Він був людиною, яка жила Чернівцями й для Чернівців", — підкреслив він.

Мер висловив співчуття рідним і близьким Федорука.

Також на смерть політика відреагував голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він зауважив, що відчуває глибокий сум через цю звістку, назвавши Федорука видатним державним діячем.

Фото Миколи Федорука Фото: Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА

"Його внесок у розвиток Чернівців, області та держави загалом важко переоцінити. Микола Трохимович був справжнім патріотом, мудрим керівником і людиною, яка завжди ставила інтереси громади понад усе", — написав Запаранюк.

Він висловив співчуття рідним, близьким, друзям і знайомим померлого від себе особисто й від імені обладміністрації.

"Світла пам’ять про Миколу Трохимовича Федорука назавжди залишиться у наших серцях! Хай Бог йому дарує вічний спокій і Царство небесне", — додав чиновник.

Біографія Миколи Федорука

У чернівецькому виданні "Шпальта" повідомили, що на момент смерті Федоруку був 71 рік. Він народився 20 березня 1954 року в селі Пісочне на Волині. Політик здобув освіту у "Львівській політехніці" за спеціальністю "Напівпровідникові й електронні прилади" та у Київському інституті політології й соціального управління за фахом "Теорія соціально-політичних відносин". Він був полковником запасу СБУ.

Посаду мера Чернівців Федорук обіймав з 1994 по 2011 рік — чотири каденції поспіль. У березні 2011 року депутати міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови через "порушення Конституції України, законів України та незабезпечення здійснення наданих йому повноважень". Жителі Чернівців засудили рішення й збирали підписи для референдуму про недовіру, але його не відбулося.

Федорука двічі відзначали орденами "За заслуги" — III ступеня та І ступеня. У 2000 році він був нагороджений за внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування, а у 2008 році (на 600-річчя міста) за внесок у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток Чернівців.

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