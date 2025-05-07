"Жил Черновцами и для Черновцов": умер Федорук, который был мэром города 17 лет подряд

Николай Федорук дважды получал орден "За заслуги" за эффективное управление Черновцами. В ОВА отметили, что он был настоящим патриотом и мудрым руководителем.

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О смерти политика 7 мая сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук.

Николай Федорук много лет был мэром Черновцов. По словам Кличука, жители города многим обязаны бывшему городскому голове.

"Именно при его каденции наш город менялся, не теряя при этом своей уникальной души. Он был человеком, который жил Черновцами и для Черновцов", — подчеркнул он.

Мэр выразил соболезнования родным и близким Федорука.

Также на смерть политика отреагировал председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк. Он отметил, что испытывает глубокую печаль из-за этого известия, назвав Федорука выдающимся государственным деятелем.

Фото Николая Федорука Фото: Руслан Запаранюк / Черновицкая ОГА

"Его вклад в развитие Черновцов, области и государства в целом трудно переоценить. Николай Трофимович был настоящим патриотом, мудрым руководителем и человеком, который всегда ставил интересы общества превыше всего", — написал Запаранюк.

Он выразил соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым умершего от себя лично и от имени обладминистрации.

"Светлая память о Николае Трофимовиче Федоруке навсегда останется в наших сердцах! Пусть Бог ему дарует вечный покой и Царство небесное", — добавил чиновник.

Биография Николая Федорука

В черновицком издании "Шпальта" сообщили, что на момент смерти Федоруку был 71 год. Он родился 20 марта 1954 года в селе Песочное на Волыни. Политик получил образование во "Львовской политехнике" по специальности "Полупроводниковые и электронные приборы" и в Киевском институте политологии и социального управления по специальности "Теория социально-политических отношений". Он был полковником запаса СБУ.

Должность мэра Черновцов Федорук занимал с 1994 по 2011 год — четыре каденции подряд. В марте 2011 года депутаты городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы из-за "нарушения Конституции Украины, законов Украины и необеспечения осуществления предоставленных ему полномочий". Жители Черновцов осудили решение и собирали подписи для референдума о недоверии, но он не состоялся.

Федорука дважды отмечали орденами "За заслуги" — III степени и I степени. В 2000 году он был награжден за вклад в становление и развитие местного самоуправления, а в 2008 году (на 600-летие города) за вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие Черновцов.

Напомним, 6 мая состоялся масштабный обмен пленными с РФ. В Украину вернулись 205 воинов, которых держали в тюрьмах, издеваясь над ними "за пределами человечности".

В ночь на 5 мая в России умер советский чемпион по классической борьбе Виктор Авдышев, который создал в Киеве одну из самых влиятельных преступных группировок.