Способна стрелять управляемыми снарядами "Краснополь": в РФ заявили о модернизации артсистемы "Берег"

В РФ заявляют о модернизации 152-мм береговой артиллерийской системы А-222М "Берег". Она якобы способна стрелять управляемыми снарядами "Краснополь" и достает до объектов на расстоянии до 50 километров.

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Об этом пишет портал Army Recognition.

Новые артсистемы якобы развернули на Дальнем Востоке в рамках модернизации морских оборонных возможностей России и укрепления ее присутствия "вдоль стратегических прибрежных коридоров и оспариваемых морских зон".

А-222М "Берег" — это усовершенствованная версия советской А-222 "Берег", 130-мм самоходной береговой артиллерийской пушки 1980-х годов. Изначально она задумывалась как артиллерийская система быстрого реагирования для поражения быстро приближающихся морских угроз и должна была защищать береговые линии РФ.

А-222 "Берег" Фото: Reddit

Старая система А-222 "Берег", построенная на шасси МАЗ-543 8x8, имела 130-мм автоматическую пушку и компьютеризированную систему управления огнем, способную поражать цели на расстоянии до 22 километров. Она имела оптический целеуказатель, который обнаруживал, отслеживал и поражал морские угрозы.

Батарея обычно состояла из одной командирской машины, 6 артиллерийских машин и подразделений обеспечения, которые работали вместе, создавая интегрированную мобильную оборонительную зону против надводных кораблей и десантных судов.

У модернизированной А-222М "Берег" есть следующие изменения — здесь заменили старую 130-мм пушку на 152-мм пушку, которую установили на модернизированном шасси МАЗ-543М. Это изменение увеличивает его максимальную эффективную дальность до 50 километров. Также она использует управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь", которые наводятся лазерными целеуказателями или БПЛА,

A-222M разворачивается в течение 5 минут.

Эта последняя поставка Тихоокеанскому флоту, а введение А-222М "Берег" демонстрирует стремление России к усилению своих возможностей ведения асимметричной морской войны.

Напомним, что в РФ муляжами начали создавать видимость большого количества средств ПВО. Фальш-ЗРК начали устанавливать на Дальнем Востоке.