Здатна стріляти керованими снарядами "Краснополь": в РФ заявили про модернізацію артсистеми "Берег"

В РФ заявляють про модернізацію 152-мм берегової артилерійської системи А-222М "Берег". Вона нібито здатна стріляти керованими снарядами "Краснополь" та дістає до об'єктів на відстані до 50 кілометрів.

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Про це пише портал Army Recognition.

Нові артсистеми нібито розгорнули на Далекому Сході у межах модернізації морських оборонних можливостей Росії та зміцнення її присутності "вздовж стратегічних прибережних коридорів та оспорюваних морських зон".

А-222М "Берег" — це вдосконалена версія радянської А-222 "Берег", 130-мм самохідної берегової артилерійської гармати 1980-х років. Спочатку вона задумувалася як артилерійська система швидкого реагування для ураження морських загроз, що швидко наближаються, та мала захищати берегові лінії РФ.

А-222 "Берег" Фото: Reddit

Стара система А-222 "Берег", побудована на шасі МАЗ-543 8x8, мала 130-мм автоматичну гармату та комп'ютеризовану систему управління вогнем, здатну уражати цілі на відстані до 22 кілометрів. Вона мала оптичний цілевказівник, який виявляв, відстежував та уражав морські загрози.

Батарея зазвичай складалася з однієї командирської машини, 6 артилерійських машин та підрозділів забезпечення, які працювали разом, створюючи інтегровану мобільну оборонну зону проти надводних кораблів та десантних суден.

У модернізованої А-222М "Берег" є наступні зміни — тут замінили стару 130-мм гармату на 152-мм гармату, яку встановили на модернізованому шасі МАЗ-543М. Ця зміна збільшує його максимальну ефективну дальність до 50 кілометрів. Також вона використовує керовані артилерійські снаряди "Краснопіль", які наводяться лазерними цілевказівниками або БпЛА,

A-222M розгортається впродовж 5 хвилин.

Це остання поставка Тихоокеанському флоту, а введення А-222М "Берег" демонструє прагнення Росії до посилення своїх можливостей ведення асиметричної морської війни.

Нагадаємо, що в РФ муляжами почали створювати видимість великої кількості засобів ППО. Фальш-ЗРК почали встановлювати на Далекому Сході.