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Военный Фокус

Блуждает по Ла-Маншу: военные НАТО следят за российской подлодкой (видео)

российская подлодка, российский флот, подлодка краснодар
Фото: Royal Navy | Британские военные следят за российской подлодкой "Краснодар"

Военный корабль Королевского флота Великобритании обнаружил российскую подлодку "Краснодар", когда она следовала из Средиземного моря в РФ.

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Об этом сообщает Mirror.

Британские военные следят за всеми российскими судами у своих берегов

Авианосец HMS Tyne Королевского флота отследил российскую подлодку класса "Кило" в Ла-Манше на фоне продолжающейся напряженности с Москвой. В рамках миссии НАТО HMS Tyne сопровождал подводную лодку "Краснодар", когда она совершала надводное путешествие обратно в Россию из восточного Средиземноморья.

Базирующееся в Портсмуте патрульное судно перехватило "Краснодар", когда субмарина вошла в Ла-Манш у побережья Франции. Королевский флот сообщил, что HMS Tyne докладывал о каждом движении российской подлодки, пока она следовала на Восток, а потом передала наблюдение союзникам по НАТО, когда "Краснодар" покинула воды Великобритании.

российская подлодка краснодар Fullscreen
Британские военные следят за российской подлодкой "Краснодар"
Фото: Royal Navy

Ранее в своем путешествии российская подлодка "Краснодар" отслеживалась вертолетом Королевского флота Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи.

Министр обороны Люк Поллард сказал: "Наши моряки действовали быстро и решительно в ответ на потенциальную российскую угрозу".

Теперь британские моряки следят за российским корветом "Бойкий", который следует на запад из Балтийского моря.

британский флот российский корвет Fullscreen
Британские военные следят за российским корветом "Бойкий"
Фото: Royal Navy

Инцидент с российской подлодкой произошел, пока в Москве шел военный парад на 9 мая.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из мировых лидеров не приехал в Россию по приглашению Владимира Путина. Среди них оказались премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.