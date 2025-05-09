Блуждает по Ла-Маншу: военные НАТО следят за российской подлодкой (видео)

Военный корабль Королевского флота Великобритании обнаружил российскую подлодку "Краснодар", когда она следовала из Средиземного моря в РФ.

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Об этом сообщает Mirror.

Британские военные следят за всеми российскими судами у своих берегов

Авианосец HMS Tyne Королевского флота отследил российскую подлодку класса "Кило" в Ла-Манше на фоне продолжающейся напряженности с Москвой. В рамках миссии НАТО HMS Tyne сопровождал подводную лодку "Краснодар", когда она совершала надводное путешествие обратно в Россию из восточного Средиземноморья.

Базирующееся в Портсмуте патрульное судно перехватило "Краснодар", когда субмарина вошла в Ла-Манш у побережья Франции. Королевский флот сообщил, что HMS Tyne докладывал о каждом движении российской подлодки, пока она следовала на Восток, а потом передала наблюдение союзникам по НАТО, когда "Краснодар" покинула воды Великобритании.

Британские военные следят за российской подлодкой "Краснодар" Фото: Royal Navy

Ранее в своем путешествии российская подлодка "Краснодар" отслеживалась вертолетом Королевского флота Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи.

Министр обороны Люк Поллард сказал: "Наши моряки действовали быстро и решительно в ответ на потенциальную российскую угрозу".

Теперь британские моряки следят за российским корветом "Бойкий", который следует на запад из Балтийского моря.

Британские военные следят за российским корветом "Бойкий" Фото: Royal Navy

Инцидент с российской подлодкой произошел, пока в Москве шел военный парад на 9 мая.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из мировых лидеров не приехал в Россию по приглашению Владимира Путина. Среди них оказались премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.