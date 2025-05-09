Блукає Ла-Маншем: військові НАТО стежать за російським підводним човном (відео)

Військовий корабель Королівського флоту Великої Британії виявив російський підводний човен "Краснодар", коли він прямував із Середземного моря до РФ.

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Про це повідомляє Mirror.

Британські військові стежать за всіма російськими суднами біля своїх берегів

Авіаносець HMS Tyne Королівського флоту відстежив російський підводний човен класу "Кіло" в Ла-Манші на тлі триваючої напруженості з Москвою. У рамках місії НАТО HMS Tyne супроводжував підводний човен "Краснодар", коли він здійснював надводну подорож назад до Росії зі східного Середземномор'я.

Патрульне судно, що базується в Портсмуті, перехопило "Краснодар", коли субмарина увійшла в Ла-Манш біля узбережжя Франції. Королівський флот повідомив, що HMS Tyne доповідав про кожен рух російського підводного човна, поки він слідував на Схід, а потім передав спостереження союзникам по НАТО, коли "Краснодар" залишив води Великої Британії.

Британські військові стежать за російським підводним човном "Краснодар" Фото: Royal Navy

Раніше у своїй подорожі російський підводний човен "Краснодар" відстежував вертоліт Королівського флоту Wildcat із 815-ї морської авіаційної ескадрильї.

Міністр оборони Люк Поллард сказав: "Наші моряки діяли швидко і рішуче у відповідь на потенційну російську загрозу".

Тепер британські моряки стежать за російським корветом "Бойкий", який прямує на захід із Балтійського моря.

Британські військові стежать за російським корветом "Бойкий" Фото: Royal Navy

Інцидент із російським підводним човном стався, поки в Москві йшов військовий парад на 9 травня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто зі світових лідерів не приїхав до Росії на запрошення Володимира Путіна. Серед них виявилися прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.