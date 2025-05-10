"Прогулка слона" для Китая: США устроили устрашающее авиашоу на Окинаве (видео)

Американские военные устроили крупнейшую в истории "прогулку слона", или эффектный военный авиапарад, с участием сверхзвуковых самолетов, вертолетов и беспилотников, чтобы устрашить Китай.

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Об этом сообщает The Sun.

США устроили "прогулку слона" на Окинаве

Демонстрация силы, получившая название "Прогулка слона" (Elephant Walk — ред.), была организована с использованием 53 американских военных самолетов и была представлена ​​на американской военной базе Кадена на Окинаве, Япония.

На снимках учений, проходивших всего в 800 км от побережья Китая, запечатлены многочисленные американские истребители, летящие в плотном строю.

Их разместили позади современных военных вертолетов и прикрыли с обеих сторон системами ПВО.

США устроили "прогулку слона" на Окинаве Фото: U.S. Air Force

В состав строя входили ударные беспилотники и военно-морские самолеты, в то время как более крупные самолеты располагались позади строя истребителей.

В военном представлении был задействован широкий спектр современных военных самолетов, имеющихся на вооружении США, включая 24 истребителя F-35A ВВС США, восемь истребителей F-15E ВВС США, шесть вертолетов HH-60 Jolly Green II.

Также присутствовали два MQ-9 Reaper, два MC-130J Commando IIS и шесть KC-135 Stratotanker.

Строй охраняли два зенитных ракетных комплекса армии США MIM-104 Patriot.

Главный сержант 18-го авиакрыла ВС США Брэндон Вольфганг сказал: "Такое шествие слонов — это послание, которое нельзя игнорировать: оно показывает нашим летчикам, союзникам и противникам, что мы едины и готовы".

США устроили "прогулку слона" на Окинаве Фото: U.S. Air Force

Между тем, командующий 18-м авиакрылом бригадный генерал Николас Эванс заявил, что способность ВВС "проецировать воздушную мощь" вместе со своими союзниками демонстрирует приверженность США альянсу с Японией и поддержанию стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Предполагается, что это военное формирование является одним из крупнейших в новейшей истории. В 2020 году на авиабазе Хилл в штате Юта была представлена ​​группа из 52 самолетов.

"Прогулка слона" на Окинаве состоялась после того, как высокопоставленный адмирал США предупредил, что Китай может победить США в войне за Тайвань. Командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Сэмюэл Папаро выступил на ежегодном форуме Института Маккейна в Седоне в Аризоне 9 мая, пока китайский лидер Си Цзиньпин любовался военным парадом в Москве.

Адмирал заявил, что, хотя сейчас США и могут победить Китай в войне за Тайвань, вскоре Америка потеряет свое преимущество.

"Соединенные Штаты одержат победу в конфликте в его нынешнем виде, с той силой, которая у нас есть сейчас", — он напомнил, что Китай нарастил производство оружия, включая военные корабли и подводные лодки, а США, похоже, не в состоянии за ним угнаться.

По словам Папаро, на каждые 1,8 военных корабля, построенных в США ежегодно, Китай строит впечатляющие шесть. Он также заявил, что Пекин репетирует "весь спектр военных операций" — от прямого вторжения на Тайвань до морской блокады.

Почему Китай хочет захватить Тайвань

Тайвань настаивает на том, что является независимым государством после отделения от материкового Китая в ходе гражданской войны в 1949 году.

Протесты на Тайване Фото: REUTERS

Однако Китай утверждает, что Тайвань остается частью его территории, с которой он в конечном итоге должен быть воссоединен. Остров Тайвань, расположенный примерно в 320 км от побережья юго-восточного Китая, считает себя отдельным от материковой части Китая островом с собственной конституцией и демократически избранными лидерами. Тайвань находится в так называемой "первой островной цепи", которая включает в себя список дружественных США территорий, имеющих решающее значение для внешней политики Вашингтона в регионе. К тому же именно на Тайване производится большая часть электроники в мире.

Напомним, Тайвань также готовится к вторжению китайских военных и накапливает силы. Фокус писал, каким смертоносным оружием обладает армия Тайваня.

А тем временем 26 апреля Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, расположенный всего в нескольких километрах от стратегического военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море.