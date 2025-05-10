"Прогулянка слона" для Китаю: США влаштували страхітливе авіашоу на Окінаві (відео)

Американські військові влаштували найбільшу в історії "прогулянку слона", або ефектний військовий авіапарад, за участю надзвукових літаків, гелікоптерів і безпілотників, щоб налякати Китай.

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Про це повідомляє The Sun.

США влаштували "прогулянку слона" на Окінаві

Демонстрація сили, що отримала назву "Прогулянка слона" (Elephant Walk — ред.), була організована з використанням 53 американських військових літаків і була представлена на американській військовій базі Кадена на Окінаві, Японія.

На знімках навчань, що проходили всього за 800 км від узбережжя Китаю, зображені численні американські винищувачі, що летять у щільному строю.

Їх розмістили позаду сучасних військових вертольотів і прикрили з обох боків системами ППО.

США влаштували "прогулянку слона" на Окінаві Фото: U.S. Air Force

До складу строю входили ударні безпілотники і військово-морські літаки, тоді як більші літаки розташовувалися позаду строю винищувачів.

У військовій виставі було задіяно широкий спектр сучасних військових літаків, наявних на озброєнні США, включно з 24 винищувачами F-35A ВПС США, вісьмома винищувачами F-15E ВПС США, шістьма вертольотами HH-60 Jolly Green II.

Також були присутні два MQ-9 Reaper, два MC-130J Commando IIS і шість KC-135 Stratotanker.

Стрій охороняли два зенітні ракетні комплекси армії США MIM-104 Patriot.

Головний сержант 18-го авіакрила ЗС США Брендон Вольфганг сказав: "Така хода слонів — це послання, яке не можна ігнорувати: воно показує нашим льотчикам, союзникам і супротивникам, що ми єдині і готові".

США влаштували "прогулянку слона" на Окінаві Фото: U.S. Air Force

Тим часом командувач 18-го авіакрила бригадний генерал Ніколас Еванс заявив, що здатність ВПС "проєктувати повітряну міць" разом зі своїми союзниками демонструє прихильність США до альянсу з Японією і підтримання стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Передбачається, що це військове формування є одним із найбільших у новітній історії. У 2020 році на авіабазі Гілл у штаті Юта було представлено групу з 52 літаків.

"Прогулянка слона" на Окінаві відбулася після того, як високопоставлений адмірал США попередив, що Китай може перемогти США у війні за Тайвань. Командувач Індо-Тихоокеанським командуванням ЗС США адмірал Семюел Папаро виступив на щорічному форумі Інституту Маккейна в Седоні в Аризоні 9 травня, поки китайський лідер Сі Цзіньпін милувався військовим парадом у Москві.

Адмірал заявив, що, хоча зараз США і можуть перемогти Китай у війні за Тайвань, незабаром Америка втратить свою перевагу.

"Сполучені Штати здобудуть перемогу в конфлікті в його нинішньому вигляді, з тією силою, яка у нас є зараз", — він нагадав, що Китай наростив виробництво зброї, включно з військовими кораблями і підводними човнами, а США, схоже, не в змозі за ним наздогнати.

За словами Папаро, на кожні 1,8 військових корабля, побудованих у США щорічно, Китай будує вражаючі шість. Він також заявив, що Пекін репетирує "весь спектр військових операцій" — від прямого вторгнення на Тайвань до морської блокади.

Чому Китай хоче захопити Тайвань

Тайвань наполягає на тому, що є незалежною державою після відокремлення від материкового Китаю під час громадянської війни 1949 року.

Протести на Тайвані Фото: REUTERS

Однак Китай стверджує, що Тайвань залишається частиною його території, з якою він зрештою має бути возз'єднаний. Острів Тайвань, розташований приблизно за 320 км від узбережжя південно-східного Китаю, вважає себе окремим від материкової частини Китаю островом із власною конституцією і демократично обраними лідерами. Тайвань перебуває в так званому "першому острівному ланцюгу", який включає в себе список дружніх США територій, що мають вирішальне значення для зовнішньої політики Вашингтона в регіоні. До того ж саме на Тайвані виробляють більшу частину електроніки у світі.

Нагадаємо, Тайвань також готується до вторгнення китайських військових і накопичує сили. Фокус писав, якою смертоносною зброєю володіє армія Тайваню.

А тим часом 26 квітня Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, розташований лише за кілька кілометрів від стратегічного військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі.