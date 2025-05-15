Выводит из строя электронику: как новое микроволновое оружие может противостоять рою дронов

Борьба с угрозой дешевых беспилотников — реальность поля боя. Дроны стали одним из самых мощных видов оружия в ходе войны в Украине. В настоящее время потери на поле боя от беспилотников превышают потери от артиллерии, а по некоторым оценкам, достигают 70-80%.

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Сейчас многие страны разрабатывают технологии, способные противостоять тактике дронов. Одно из таких решений уже доступно — современное мощное энергетическое микроволновое оружие. Об этом говорится в статье The Strategist "Противодействие роям дронов: мощное микроволновое оружие", которую перевел Фокус.

Дроны противника — актуальная проблема для всех Сил обороны

Вооруженным силам необходимо уделять первостепенное внимание противодействию тактике роения дронов, которая помогает даже самым дешевым в производстве беспилотникам преодолеть системы защиты. Необходима многоуровневая оборонительная система, включающая в себя технологии, способные нейтрализовать многие угрозы в течение нескольких секунд. Одно из таких решений уже доступно: современное мощное энергетическое микроволновое оружие (HPM).

Применение ударных дронов стоимостью в несколько сотен долларов каждый угрожает способности военных выполнять задачи без неприемлемых потерь личного состава и техники. А когда беспилотники появляются в большом количестве, обычные средства защиты, такие как автоматические пушки, не могут нейтрализовать их достаточно быстро. Оборонительные системы с использованием перехватчиков или снарядов слишком медлительны против роя дронов, к тому же их выстрелы могут стоить больше, чем сами дроны, которые они пытаются уничтожить.

Это актуальная проблема для всех сил обороны, включая австралийские.

Высокоэнергетические HPM могут вывести из строя рои дронов за один залп

Оружие HPM работает за счет направленных импульсов электромагнитной энергии, выводящих из строя электронику беспилотников посреди полета. В самом примитивном смысле оно работает примерно так же, как ваша домашняя микроволновая печь, и даже использует схожие радиочастоты, но действует на расстоянии сотен и даже тысяч метров. В отличие от традиционных ударных систем, которые должны перехватывать и физически уничтожать каждую цель в отдельности, высокоэнергетические HPM могут настраивать свой луч, чтобы вывести из строя целые рои дронов за один залп.

Важно отметить, что современные высокоэнергетические системы HPM являются программируемыми, что позволяет быстро обновлять их по мере развития технологий и тактики угроз. К тому же они более мобильны, модульны и масштабируемы, чем ранние версии технологий направленной энергии, и ориентируются на совокупную энергию, направленную на цель, а не на пиковую мощность, как предыдущие поколения оружия HPM.

Современная высокоэнергетическая система HPM Photo: LaptrinhX

Борьба с угрозой дешевых беспилотников – это не будущая проблема, а реальность поля боя. Дроны с видом от первого лица стали одним из самых мощных видов оружия в ходе войны в Украине. В настоящее время потери на поле боя от беспилотников превышают потери от артиллерии, а по некоторым оценкам, достигают 70-80 %.

Помимо технологического прогресса, быстро развивается и тактика. Война в Украине продемонстрировала стремительный цикл развития мер противодействия и борьбы с противодействием. Адаптация на поле боя происходит не за годы, а за недели. Например, в +последнее время для борьбы с помехами используются беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом, и дроны, направляемые через оптоволоконный кабель.

Основная задача противодействия атакам дронов – обнаружить, отследить и нейтрализовать их до того, как они смогут нанести ущерб. В случае с роем проблемность многократно возрастает, особенно для оборонительных систем, которым не хватает скорости или возможностей для одновременного поражения множества угроз. Поскольку многие существующие системы борьбы с беспилотниками работают с одной целью за раз, рой дронов может подавить или вовсе вывести их из строя.

Микроволновая система Phaser высокой мощности

Но оружие HPM способно нейтрализовать рои дронов в ходе одного скоростного боя. Традиционные меры борьбы с беспилотниками, включая кинетические средства защиты, такие как ракеты и системы на основе пушек, требуют больших затрат на пополнение боеприпасов, недостаточно масштабируемы для поражения множества дронов или просто неспособны адаптироваться к темпам развития технологий роения.

НРМ — важный компонент современной многоуровневой ПВО

Крупные и малые государства работают над созданием возможностей для проведения крупных скоординированных атак роя дронов, в том числе роя дронов-камикадзе, которые, по сути, являются управляемыми ракетами. Огромное количество таких дронов перегружает оборонительные системы и делает важные объекты все более уязвимыми. Благодаря программированию или увеличению автономности рои могут координировать атаки с нескольких направлений, используя бреши в традиционных сетях ПВО.

Чтобы эффективно противостоять развивающейся угрозе роя дронов, Австралия должна инвестировать в масштабируемые и адаптивные системы, способные интегрироваться в более широкий потенциал противодействия малым беспилотным воздушным системам. Оружие HPM соответствует этому требованию. Быстрое время реакции и способность нейтрализовать рой беспилотников за раз делают его важным компонентом современной многоуровневой ПВО.

НРМ Epirus Фото: USA army

Магазины систем HPM фактически бесконечны, их ограничивает только источник энергии, которым может быть генератор или даже электричество в сети. Во всех этих случаях стоимость одного залпа достигает нескольких центов. Это полностью меняет уравнение стоимости: раньше требовались дорогие ракеты-перехватчики или снаряды с довольно дорогими взрывателями, а также сложные схемы пополнения аммуниции.

Но HPM – это не серебряная пуля. Она должна быть интегрирована в многоуровневый подход, сочетающий кинетическую, электронную борьбу и системы направленной энергии, чтобы максимально повысить адаптивность защиты от эволюционирующих угроз.

Превосходство в технологиях противодронной борьбы – не пожелание, а настоятельная необходимость. Неспособность адаптироваться к этим быстрым изменениям поставит под угрозу все вооруженные силы, поэтому скорость приобретения, развертывания и адаптации средств борьбы с беспилотниками сейчас имеет решающее значение.

Сотрудничество с союзниками, особенно в рамках соглашения AUKUS, важно как никогда. Разработка передовых технологий и обеспечение оперативной совместимости с ключевыми партнерами, такими как США и Великобритания, дадут Австралии конкурентное преимущество.

Вопрос уже не в том, какую систему борьбы с беспилотниками стоит приобрести Австралии, а в том, как быстро она сможет наладить коммерческое и военное партнерство, чтобы эффективно противостоять растущей угрозе.

Об авторе

Нил Харт – бывший заместитель командующего Королевскими ВВС Австралии и Группы объединенных возможностей Сил обороны Австралии. В настоящее время он является советником аэрокосмической и оборонной промышленности, а также консультантом фирмы CMAX Advisory, занимающейся связями с правительством.