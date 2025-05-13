5 самолетов, 2 вертолета и 24 БТР: Гайана возглавила рейтинг топ-10 стран, где нарастили расходы на армию

Гайана стала лидером рейтинга среди стран, которые продемонстрировали наибольший процентный рост оборонного бюджета. Она имеет показатель в 78%.

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Об этом пишет издание Defence Express.

Так, Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI обнародовал исследование по поводу того, как вооружались страны мира в 2024 году. В частности, туда включили рейтинг топ-10 стран, которые продемонстрировали наибольший процентный рост оборонного бюджета. Его возглавила Гайана, которая продемонстрировала показатель в 78%.

Что имеют на вооружении Вооруженные силы Гайаны

Вооруженные силы Гайаны имеют довольно "скромные" запасы вооружения и военной техники, хотя речь идет об оборонном бюджете в менее чем миллиард долларов.

По состоянию на 2024 год ВС Гаяны имели на вооружении:

3400 "штыков", около 3000 в Сухопутных войсках и по 200 в военно-морских и воздушных силах;

резерв "штыков" — 670 человек (500 в Сухопутных войсках, 170 — в ВМС);

до сотни артиллерийских средств (6 единиц советских M-46, около 50 минометов (британские 81-мм L16A1, а также советские 82-мм и 120-мм минометы), 6 единиц китайских прицепных 107-мм РСЗО Type 63..;

6 бразильских бронеавтомобилей EE-9 Cascavel;

24 единицы бронетранспортеров EE-11 Urutu в версии MkIII, но неизвестно, функционируют ли они;

5 британских Shorland S52.

4 моторных спасательных шлюпки типа Barracuda (бывшие американские Type-44) в ВМС,

1 британский минный тральщик GDFS Essequibo, но в небоеспособном состоянии.

Авиация Гаяны насчитывает по одному-два самолета таких типов, как Cessna 206, HAL 228 (списаны в прошлом году), Short Skyvan, Super King Air, Harbin Y-12. А также вертолеты Bell 206 и Bell 412.

Напомним, что Индия разрабатывает баллистические ракеты корабельного и подводного базирования, а также сотрудничает с Россией в разработке крылатых ракет.