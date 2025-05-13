5 літаків, 2 гелікоптери і 24 БТР: Гаяна очолила рейтинг топ-10 країн, де наростили витрати на армію

Гаяна стала лідеркою рейтингу серед країн, які продемонстрували найбільше відсоткове зростання оборонного бюджету. Вона має показник у 78%.

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Про це пише видання Defence Express.

Так, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру SIPRI оприлюднив дослідження з приводу того, як озброювалися країни світу у 2024 році. Зокрема, туди включили рейтинг топ-10 країн, які продемонстрували найбільше відсоткове зростання оборонного бюджету. Його очолила Гаяна, яка продемонструвала показник у 78%.

Що мають на озброєнні Збройні сили Гаяни

Збройні сили Гаяни мають доволі "скромні" запаси озброєння та військової техніки, хоча йдеться про оборонний бюджет у менш як мільярд доларів.

Станом на 2024 рік ЗС Гаяни мали на озброєнні:

3400 "багнетів", близько 3000 у Сухопутних військах і по 200 у військово-морських та повітряних силах;

резерв "багнетів" — 670 осіб (500 у Сухопутних військах, 170 — у ВМС);

до сотні артилерійських засобів (6 одиниць радянських M-46, близько 50 мінометів (британські 81-мм L16A1, а також радянські 82-мм та 120-мм міномети), 6 одиниць китайських причіпних 107-мм РСЗВ Type 63.;

6 бразильських бронеавтомобілів EE-9 Cascavel.;

24 одиниці бронетранспортерів EE-11 Urutu у версії MkIII, але невідомо, чи вони функціонують;

5 британських Shorland S52.

4 моторних рятувальних шлюпки типу Barracuda (колишні американські Type-44) у ВМС,

1 британський мінний тральник GDFS Essequibo, але в небоєздатному стані.

Авіація Гаяни налічує по одному-два літаки таких типів, як Cessna 206, HAL 228 (списані минулого року), Short Skyvan, Super King Air, Harbin Y-12. А також гелікоптери Bell 206 та Bell 412.

Нагадаємо, що Індія розробляє балістичні ракети корабельного та підводного базування, а також співпрацює з Росією у розробленні крилатих ракет.