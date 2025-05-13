5 літаків, 2 гелікоптери і 24 БТР: Гаяна очолила рейтинг топ-10 країн, де наростили витрати на армію
Гаяна стала лідеркою рейтингу серед країн, які продемонстрували найбільше відсоткове зростання оборонного бюджету. Вона має показник у 78%.
Про це пише видання Defence Express.
Так, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру SIPRI оприлюднив дослідження з приводу того, як озброювалися країни світу у 2024 році. Зокрема, туди включили рейтинг топ-10 країн, які продемонстрували найбільше відсоткове зростання оборонного бюджету. Його очолила Гаяна, яка продемонструвала показник у 78%.
Що мають на озброєнні Збройні сили Гаяни
Збройні сили Гаяни мають доволі "скромні" запаси озброєння та військової техніки, хоча йдеться про оборонний бюджет у менш як мільярд доларів.
Станом на 2024 рік ЗС Гаяни мали на озброєнні:
- 3400 "багнетів", близько 3000 у Сухопутних військах і по 200 у військово-морських та повітряних силах;
- резерв "багнетів" — 670 осіб (500 у Сухопутних військах, 170 — у ВМС);
- до сотні артилерійських засобів (6 одиниць радянських M-46, близько 50 мінометів (британські 81-мм L16A1, а також радянські 82-мм та 120-мм міномети), 6 одиниць китайських причіпних 107-мм РСЗВ Type 63.;
- 6 бразильських бронеавтомобілів EE-9 Cascavel.;
- 24 одиниці бронетранспортерів EE-11 Urutu у версії MkIII, але невідомо, чи вони функціонують;
- 5 британських Shorland S52.
- 4 моторних рятувальних шлюпки типу Barracuda (колишні американські Type-44) у ВМС,
- 1 британський мінний тральник GDFS Essequibo, але в небоєздатному стані.
Авіація Гаяни налічує по одному-два літаки таких типів, як Cessna 206, HAL 228 (списані минулого року), Short Skyvan, Super King Air, Harbin Y-12. А також гелікоптери Bell 206 та Bell 412.
Нагадаємо, що Індія розробляє балістичні ракети корабельного та підводного базування, а також співпрацює з Росією у розробленні крилатих ракет.