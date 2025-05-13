Стратегическая конкуренция с Китаем: в США решили вернуть на вооружение морские ядерные ракеты

В США на фоне стратегической конкуренции с Китаем и напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе решили вернуть на вооружение ВМС США крылатую ракету морского базирования с ядерным оружием SLCM-N, которую в 2013 году вывела из эксплуатации администрация тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Ее планируют интегрировать в подводные лодки класса Virginia.

Related video

Об этом пишет издание The National Interest.

ВМС страны, несмотря на предыдущую отмену этих ракет, заявили о желании снова их получить и возобновить их финансирование для усиления сдерживания и возможностей повторного удара на фоне роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем.

Американские законодатели начали обсуждать возможности и преимущества крылатой ракеты морского базирования с ядерным оружием (SLCM-N), оружия, которое было впервые предложено во времена первой администрации Трампа в 2018 году.

После обзора ядерной политики (NPR) 2022 года тогдашний президент Джо Байден отменил эту программу.

Чиновник ВМС США сообщил законодателям, что ракета SLCM-N будет одним из трех главных приоритетов военной службы. Ракета может быть запущена со скоростных подводных лодок (SSN) класса Virginia.

Вице-адмирал Джонни Вулф, директор Программ стратегических систем ВМС США, заявил подкомитету стратегических сил Комитета вооруженных сил Палаты представителей, что вопросы все еще нуждаются в рассмотрении. Как отметил Вулф, особое внимание уделяется тому, чтобы разработка не повлияла на выполнение боевых задач подводного флота. Развертывание SLCM-N, по словам вице-адмирала, обеспечит президенту США гарантированную возможность нанести второй ядерный удар в условиях конфликта, укрепит сдерживание в регионах с повышенным риском и придаст союзникам уверенность в ядерных гарантиях США.

Разработка SLCM-N будет охватывать систему ракеты, управление огнем, систему пусковых установок, интеграцию платформы и интеграцию системы боевой части, а также разработку соответствующего вспомогательного оборудования, телеметрии, аппаратуры для летных испытаний, береговой инфраструктуры и учебных материалов.

ВМС США уже сотрудничают со Стратегическим командованием США (USSATCOM) и Индо-Тихоокеанским командованием (PACOM) над окончательным согласованием концепции операций и обеспечением ее использования с лодками класса "Вирджиния".

Программа требует инвестиций — 2 миллиарда долларов на разработку и дополнительные 400 миллионов долларов на ядерную боеголовку. Они включены в текущий законопроект об обороне на 150 миллиардов долларов.

Возвращение SLCM-N в состав ВМС США

ВМС США впервые развернули крылатую ракету морского базирования TLAM-N с ядерным оружием в середине 1980-х годов. В 1991 году тогдашний президент Джордж Буш-старший приказал вывести наземное тактическое ядерное оружие с зарубежных баз, а также снять все морское тактическое ядерное оружие с надводных кораблей, подводных лодок и военно-морских самолетов.

Во времена президентства Барака Обамы систему официально вывели из эксплуатации в 2013 году. Во время первого срока пребывания на президентском посту Дональда Трампа его администрация пыталась отменить это решение и обеспечить США "нестратегическое региональное присутствие".

Проект SLCM-N предусматривает создание ракеты с ускорителем, крылатым блоком и пусковым контейнером, которые совместимы с модульной системой вооружения Virginia Payload Tubes (VPT) и Virginia Payload Modules (VPM). Системы VPT и VPM будут установлены на лодках класса Virginia Block V, которые сейчас строятся. Они были разработаны для поддержки подводного господства на фоне растущих угроз со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что в РФ заявляют о модернизации 152-мм береговой артиллерийской системы А-222М "Берег". Она якобы способна стрелять управляемыми снарядами "Краснополь" и достает до объектов на расстоянии до 50 километров.