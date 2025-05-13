Стратегічна конкуренція з Китаєм: у США вирішили повернути на озброєння морські ядерні ракети

У США на тлі стратегічної конкуренції з Китаєм та напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні вирішили повернути на озброєння ВМС США крилату ракету морського базування з ядерною зброєю SLCM-N, яку у 2013 році вивела з експлуатації адміністрація тодішнього президента Сполучених штатів Барака Обами. Її планують інтегрувати у підводні човни класу Virginia.

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Про це пише видання The National Interest.

ВМС країни, попри попереднє скасування цих ракет, заявили про бажання знову їх отримати та поновити їхнє фінансування для посилення стримування та можливостей повторного удару на тлі зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та довгострокової стратегічної конкуренції з Китаєм.

Американські законодавці почали обговорювати можливості та переваги крилатої ракети морського базування з ядерною зброєю (SLCM-N), зброї, яка була вперше запропонована за часів першої адміністрації Трампа у 2018 році.

Після огляду ядерної політики (NPR) 2022 рок тодішній президент Джо Байден скасував цю програму.

Посадовець ВМС США повідомив законодавцям, що ракета SLCM-N буде одним із трьох головних пріоритетів військової служби. Ракета може бути запущена зі швидкісних підводних човнів (SSN) класу Virginia.

Віце-адмірал Джонні Вулф, директор Програм стратегічних систем ВМС США, заявив підкомітету стратегічних сил Комітету збройних сил Палати представників, що питання все ще потребують розгляду. Як зазначив Вулф, особливу увагу приділяють тому, щоб розробка не вплинула на виконання бойових завдань підводного флоту. Розгортання SLCM-N, за словами віце-адмірала, забезпечить президенту США гарантовану можливість завдати другого ядерного удару в умовах конфлікту, зміцнить стримування у регіонах з підвищеним ризиком і надасть союзникам впевненості в ядерних гарантіях США.

Розробка SLCM-N охоплюватиме систему ракети, управління вогнем, систему пускових установок, інтеграцію платформи та інтеграцію системи бойової частини, а також розробку відповідного допоміжного обладнання, телеметрії, апаратури для льотних випробувань, берегової інфраструктури та навчальних матеріалів.

ВМС США вже співпрацюють зі Стратегічним командуванням США (USSATCOM) та Індо-Тихоокеанським командуванням (PACOM) над остаточним узгодженням концепції операцій та забезпеченням її використання з човнами класу "Вірджинія".

Програма вимагає інвестицій — 2 мільярди доларів на розробку та додаткові 400 мільйонів доларів на ядерну боєголовку. Вони включені до поточного законопроєкту про оборону на 150 мільярдів доларів.

Повернення SLCM-N до складу ВМС США

ВМС США вперше розгорнули крилату ракету морського базування TLAM-N з ядерною зброєю в середині 1980-х років. У 1991 році тодішній президент Джордж Буш-старший наказав вивести наземну тактичну ядерну зброю із закордонних баз, а також зняти всю морську тактичну ядерну зброю з надводних кораблів, підводних човнів та військово-морських літаків.

За часів президентства Барака Обами систему офіційно вивели з експлуатації у 2013 році. Під час першого терміну перебування на президентські посаді Дональда Трампа його адміністрація намагалася скасувати це рішення та забезпечити США "нестратегічну регіональну присутність".

Проєкт SLCM-N передбачає створення ракети з прискорювачем, крилатим блоком і пусковим контейнером, які сумісні з модульною системою озброєння Virginia Payload Tubes (VPT) та Virginia Payload Modules (VPM). Системи VPT та VPM будуть встановлені на човнах класу Virginia Block V , які зараз будуються. Вони були розроблені для підтримки підводного панування на тлі зростаючих загроз з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що в РФ заявляють про модернізацію 152-мм берегової артилерійської системи А-222М "Берег". Вона нібито здатна стріляти керованими снарядами "Краснополь" та дістає до об'єктів на відстані до 50 кілометрів.