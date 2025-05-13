Акустически будет находить водные объекты: в морские беспилотники интегрируют инновационную систему поиска
Европейская оборонная компания Helsing представила инновационную систему акустического поиска подводных объектов, которую планируют интегрировать в морские беспилотники на основе модели "искусственного интеллекта" Lura.
Об этом пишет Defence Industry Europe.
Компания Helsing представила две новые передовые разработки, направленные на трансформацию подводной обороны. Одна из них — Lura, программная платформа на базе передового искусственного интеллекта, и SG-1 Fathom, автономный подводный планер, для цифровизации и защиты океанов.
Платформа может классифицировать и локализовать акустические сигнатуры кораблей и подводных лодок с чрезвычайной чувствительностью. Lura может обнаруживать звуки в 10 раз тише, чем другие модели искусственного интеллекта, различая конкретные суда одного класса, и работает со скоростью до 40 раз быстрее, чем операторы-люди.
SG-1 Fathom, разработанный для бесперебойной работы с Lura, — это автономный подводный планер, способный патрулировать океаны до трех месяцев непрерывно. Прочная и незаметная конструкция планера позволяет ему выполнять масштабное подводное наблюдение, постоянно двигаясь в толще воды.
"Lura обнаруживает врага, чтобы наши военно-морские силы могли его сдерживать. Мы должны использовать новые технологии, чтобы идти в ногу с угрозами нашей критической инфраструктуре, национальным водам и образу жизни. Развертывание искусственного интеллекта на границе подводных созвездий осветит океаны и сдержит наших противников ради сильной Европы", — сказал Гундберт Шерф, соучредитель и согенеральный директор Helsing.
Helsing разработала Lura и SG-1 в ответ на значительный интерес нескольких военно-морских сил, которые ищут адаптивные решения для подводного наблюдения. Эти возможности недавно были продемонстрированы на военно-морской базе Ее Величества в Портсмуте для избранной аудитории военных и представителей промышленности.
Для обеспечения эффективного развертывания и масштабируемости Helsing сотрудничает с Blue Ocean Marine Tech Systems, Ocean Infinity и Qinetiq.
Система уже проходит испытания в Балтийском море и Атлантике, а с июня планируется запуск около 20 прототипов.
Сейчас компания Helsing ведет переговоры с флотами стран НАТО и заявляет о готовности поставить до 100 систем до конца третьего квартала 2025 года.
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