Акустично знаходитиме водні об'єкти: в морські безпілотники інтегрують інноваційну систему пошуку

Європейська оборонна компанія Helsing представила інноваційну систему акустичного пошуку підводних об’єктів, яку планують інтегрувати у морські безпілотники на основі моделі “штучного інтелекту” Lura.

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Про це пише Defence Industry Europe.

Компанія Helsing представила дві нові передові розробки, спрямовані на трансформацію підводної оборони. Одна з них — Lura, програмна платформа на базі передового штучного інтелекту, та SG-1 Fathom, автономний підводний планер, для цифровізації та захисту океанів.

Платформа може класифікувати та локалізувати акустичні сигнатури кораблів та підводних човнів з надзвичайною чутливістю. Lura може виявляти звуки в 10 разів тихіші, ніж інші моделі штучного інтелекту, розрізняючи конкретні судна одного класу, та працює зі швидкістю до 40 разів швидше, ніж оператори-люди.

SG-1 Fathom, розроблений для безперебійної роботи з Lura, — це автономний підводний планер, здатний патрулювати океани до трьох місяців безперервно. Міцна та непомітна конструкція планера дозволяє йому виконувати масштабне підводне спостереження, постійно рухаючись у товщі води.

"Lura виявляє ворога, щоб наші військово-морські сили могли його стримувати. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам і способу життя. Розгортання штучного інтелекту на межі підводних сузір'їв освітить океани та стримає наших супротивників заради сильної Європи", — сказав Гундберт Шерф, співзасновник і співгенеральний директор Helsing.

SG-1 Fathom виробництва компанії Helsing

Helsing розробила Lura та SG-1 у відповідь на значний інтерес кількох військово-морських сил, які шукають адаптивні рішення для підводного спостереження. Ці можливості нещодавно були продемонстровані на військово-морській базі Її Величності в Портсмуті для вибраної аудиторії військових та представників промисловості.

Для забезпечення ефективного розгортання та масштабованості Helsing співпрацює з Blue Ocean Marine Tech Systems, Ocean Infinity та Qinetiq.

Система вже проходить випробування у Балтійському морі та Атлантиці, а з червня планується запуск близько 20 прототипів.

Зараз компанія Helsing веде переговори з флотами країн НАТО і заявляє про готовність поставити до 100 систем до кінця третього кварталу 2025 року.

Нагадаємо, що українські морські дрони Magura набирають популярності у світі. Литва готова їх виготовляти для України безкоштовно за умови, що виготовлятиме їх також для себе.