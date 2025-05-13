Геймеры на передовой: фанаты Xbox стали тайным оружием Украины в войне с Россией, — NYP

Опыт геймеров оказался чрезвычайно важным для управления боевыми дронами. Молодые люди с опытом в видеоиграх становятся элитными пилотами FPV-дронов, которые успешно поражают цели в тылу врага.

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Об этом пишет New York Post со ссылкой на координатора курсов для новобранцев в 25-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины Олега Грабового. По его словам, полученные в компьютерных играх навыки могут быть непосредственно использованы для управления дронами в условиях реального боя.

"Тот уровень ловкости, который вы развиваете, играя с геймпадом от Xbox — это именно то, что нужно для пилотирования дронов. Лучший FPV-пилот, которого я встречал, был заядлым геймером", — рассказал он.

В 25-ю бригаду прибывают добровольцы из США, Великобритании, Канады, Австралии и Франции. Многие из них — молодые люди с украинскими корнями, которые не имеют боевого опыта, но стремятся помочь. После снижения темпов военной поддержки Запада, поток таких новобранцев только вырос.

Среди них 20-летний Сэм из Чарльстона, штат Джорджия, который ранее соревновался в дрон-рейсинге в США. Он рассказывает, что на соревнованиях летал на скорости до 160 км/ч сквозь полутораметровые ворота, поэтому уверен, что его навыки помогут в условиях настоящей войны.

"Все зависит от точности и рефлексов. Я планирую использовать все, чему научился, чтобы помочь Украине", — признается Сэм.

Еще один доброволец — Гаррет из Уэльса, бывший сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании. Он имеет диплом по электронной инженерии и говорит, что интерес к FPV-системам и геймерский опыт привели его на войну.

Все новобранцы проходят трехнедельный отборочный курс. После этого они отправляются на шестинедельную базовую подготовку, где отсеивают "туристов войны" и тех, кто не готов к реальности боевых действий.

"Мы сразу даем людям честную правду. Если они не выдерживают — их просто отсеивают", — говорит Шон МакВей, один из американцев, который помогал организовать программу подготовки.

Напомним, в Курской области украинские операторы дронов поймали несколько грузовиков РФ. Из-за этого у россиян усложнилась логистика.

Отметим, что ВСУ впервые применили против ВС РФ дрон "Королева Шершней" с гранатометом. Их использовали против пехоты ВС РФ