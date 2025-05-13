Геймери на передовій: фанати Xbox стали таємною зброєю України у війні з Росією, — NYP

Досвід геймерів виявився надзвичайно важливим для управління бойовими дронами. Молоді люди з досвідом у відеоіграх стають елітними пілотами FPV-дронів, які успішно вражають цілі в тилу ворога.

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Про це пише New York Post з посиланням на координатора курсів для новобранців у 25-й десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України Олега Грабового. За його словами, отримані в комп’ютерних іграх навички можуть бути безпосередньо використані для управління дронами в умовах реального бою.

"Той рівень спритності, який ви розвиваєте, граючи з геймпадом від Xbox — це саме те, що потрібно для пілотування дронів. Найкращий FPV-пілот, якого я зустрічав, був завзятим геймером", — розповів він.

У 25-ту бригаду прибувають добровольці з США, Великої Британії, Канади, Австралії та Франції. Багато з них — молоді люди з українським корінням, які не мають бойового досвіду, але прагнуть допомогти. Після зниження темпів військової підтримки Заходу, потік таких новобранців лише зріс.

Серед них 20-річний Сем із Чарльстона, штат Джорджія, який раніше змагався в дрон-рейсингу у США. Він розповідає, що на змаганнях літав на швидкості до 160 км/год крізь півтораметрові ворота, тож впевнений, що його навички допоможуть в умовах справжньої війни.

"Все залежить від точності та рефлексів. Я планую використати все, чого навчився, щоб допомогти Україні", — зізнається Сем.

Ще один доброволець — Гаррет із Уельсу, колишній працівник Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Він має диплом з електронної інженерії та каже, що інтерес до FPV-систем і геймерський досвід привели його на війну.

Усі новобранці проходять тритижневий відбірковий курс. Після цього вони відправляються на шеститижневу базову підготовку, де відсіюють "туристів війни" та тих, хто не готовий до реальності бойових дій.

"Ми відразу даємо людям чесну правду. Якщо вони не витримують — їх просто відсіюють", — каже Шон МакВей, один з американців, який допомагав організувати програму підготовки.

Нагадаємо, в Курській області українські оператори дронів вполювали кілька вантажівок РФ. Через це у росіян ускладнилася логістика.

Зазначимо, що ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ дрон "Королева Шершнів" із гранатометом. Їх використали проти піхоти ЗС РФ.