РФ перегнала авиацию за 4000 км от границы с Украиной: в Defence Express объяснили эти маневры

В последнее время Россия начала концентрировать значительную часть своей стратегической авиации на базе "Белая" в 85 км от города Иркутск в Сибири, которая расположена в 4 тысячах километров от границы Украины. Сейчас в открытом доступе появились спутниковые фотографии авиабазы, благодаря которым можно оценить количество бомбардировщиков, которые РФ там сосредоточила.

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В Defence Express объяснили такие специфические маневры стратегической авиации РФ.

Так, по состоянию на 7 мая 2025 года на этом аэродроме было сосредоточено аж 42 самолета типа Ту-22М3, и по 7 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-160. Также было зафиксировано наличие 26 самолетов типа МиГ-31. В этом случае речь идет не только о потенциально носителях ракет "Кинжал", но и о перехватчиках МиГ-31Б/БМ.

Кроме этого на аэродроме "Белая" россияне сосредоточили 7 транспортных самолетов типа Ан-26, 1 Ан-12 и 1 Ан-124. Аналитики предполагают, что часть этих самолетов могла доставлять на аэродром крылатые ракеты, а другие — могли там просто базироваться.

В Defence Express отметили, что 42 бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме — это более 80% от имеющегося у РФ флота самолетов этого типа, которые сосредоточены в одном месте за 4 тысячи километров от границы Украины.

Всего до этого на аэродроме "Белая" постоянно базировался только один из трех тяжелых бомбардировочных авиаполков (ТБАП) на Ту-22М3 — 200-го. То есть на эту базу перегнали самолеты и из других ТБАП-ов "ВКС РФ" также.

Еще 5 мая 2025 года на аэродроме "Белая" размещались 9 Ту-95МС и ориентировочно 4 Ту-160. То есть количество этих самолетов поменялось существенно только за два дня.

"В целом получается, что россияне постоянно меняют количество фактически имеющихся стратегических бомбардировщиков на авиабазе "Белая". Целью таких маневров может быть попытка военных РФ ввести в заблуждение Украину и Запад относительно текущей системы функционирования стратегической авиации, которая может быть использована для новых ударов по критической инфраструктуре нашей страны", — пришли к выводу аналитики Defence Express.

Напомним, что в России стало на 2 сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34 меньше. Их остатки сбрасывали на кучу на аэродроме Моздок в Северной Осетии.