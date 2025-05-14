РФ перегнала авіацію за 4000 км від кордону з Україною: в Defence Express пояснили ці маневри

Останнім часом Росія почала концентрувати значну частину своєї стратегічної авіації на базі "Белая" за 85 км від міста Іркутськ в Сибіру, яка розташована за 4 тисяч кілометрів від кордону України. Нині у відкритому доступі з'явилися супутникові світлини авіабази, завдяки яким можна оцінити кількість бомбардувальників, які РФ там зосередила.

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В Defence Express пояснили такі специфічні маневри стратегічної авіації РФ.

Так, станом на 7 травня 2025 року на цьому аеродромі було зосереджено аж 42 літаки типу Ту-22М3, та по 7 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-160. Також було зафіксовано наявність 26 літаків типу МіГ-31. В цьому випадку йдеться не тільки про потенційно носії ракет "Кинджал", але й про перехоплювачі МіГ-31Б/БМ.

Крім цього на аеродромі "Белая" росіяни зосередили 7 транспортних літаків типу Ан-26, 1 Ан-12 та 1 Ан-124. Аналітики припускають, що частина цих літаків могла доправляти на аеродром крилаті ракети, а інші — могли там просто базуватись.

В Defence Express зауважили, що 42 бомбардувальники Ту-22М3 на аеродромі — це понад 80% від наявного у РФ флоту літаків цього типу, які зосереджені в одному місці за 4 тисячі кілометрів від кордону України.

Загалом до цього на аеродромі "Белая" постійно базувався лише один із трьох важких бомбардувальних авіаполків (ВБАП) на Ту-22М3 — 200-го. Тобто на цю базу перегнали літаки і з інших ВБАП-ів "ВКС РФ" також.

Ще 5 травня 2025 року на аеродромі "Белая" розміщувалися 9 Ту-95МС та орієнтовно 4 Ту-160. Тобто кількість цих літаків помінялась суттєво лише за два дні.

"Загалом виходить, що росіяни постійно змінюють кількість фактично наявних стратегічних бомбардувальників на авіабазі "Белая". Метою таких маневрів може бути спроба військових РФ ввести в оману Україну та Захід щодо поточної системи функціонування стратегічної авіації, яка може бути використана для нових ударів по критичній інфраструктурі нашої країни", — дійшли висновку аналітики Defence Express.

Нагадаємо, що у Росії стало на 2 надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34 менше. Їхні рештки скидали на купу на аеродромі Моздок у Північній Осетії.