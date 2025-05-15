Тактика обмана: зачем Британия вместо настоящих передала Украине муляжи танков Challenger 2 и САУ AS-90

Великобритания передала Украине макеты-приманки боевых танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90. Эту тактику обмана использовали, поскольку ВС РФ все больше полагаются на спутниковые снимки и современные беспилотники для наблюдения за полем боя в поисках целей.

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Об этом сообщает The Times.

Муляжи техники Великобритания использовала для того, чтобы заставить российских оккупантов тратить свои боеприпасы и дроны для их поражения на поле боя вместо настоящей техники.

Трудно отличить от настоящего вооружения

Переданные макеты имитируют основные боевые танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90, которые Великобритания ранее передала Украине в рамках военной помощи.

"Мы не дарили большого количества техники, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы количество выглядело большим на передовой, это выгодной для нас", — сказал командир эскадрильи Королевских ВС Лоури Симнер.

Такую тактику обмана стали применять после того, как стало известно, что россияне стали больше полагаться на спутниковые снимки и современные БПЛА для наблюдения за полем боя в поисках целей.

Британские макеты трудно отличить от настоящего вооружения. Макеты доставляют в Украину в разобранном виде, они быстро монтируются, легкие в весе и быстро разворачиваются.

30 муляжей на каждую единицу переданной техники

Как заявил морской пехотинец Королевской армии и офицер по закупкам оперативной группы Kindred, полковник Олли Тодд, Великобритания может поставлять до 30 макетов-приманок на каждые 5 переданных реальных систем. По его словам, даже с расстояния в 25 метров отличить макет от настоящей техники очень трудно.

"Они выглядят точь-в-точь как настоящие. Вас довольно легко обмануть", — сказал Тодд.

Напомним, что в РФ начали все больше устанавливать муляжи систем ПВО. В частности, на Дальнем Востоке начали размещать макеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Также сообщалось, что ранее ВС РФ радостно объявили, что уничтожили немецкий комплекс ПВО IRIS-T вблизи с границей Курской области. Впрочем, он оказался муляжом.