Тактика обману: навіщо Британія замість справжніх передала Україні муляжі танків Challenger 2 і САУ AS-90

Велика Британія передала Україні макети-приманки бойових танків Challenger 2 і самохідних артилерійських установок AS-90. Цю тактику обману використали, оскільки ЗС РФ дедалі більше покладаються на супутникові знімки та сучасні безпілотники для спостереження за полем бою в пошуках цілей.

Related video

Про це повідомляє The Times.

Муляжі техніки Велика Британія використала для того, аби змусити російських окупантів витрачати свої боєприпаси і дрони для їх ураження на полі бою замість справжньої техніки.

Важко відрізнити від справжнього озброєння

Передані макети імітують основні бойові танки Challenger 2 і самохідні артилерійські установки AS-90, які Велика Британія раніше передала Україні в межах військової допомоги.

"Ми не дарували великої кількості техніки, тому все, що ми можемо зробити, щоб кількість виглядала більшою на передовій, це вигідною для нас", — сказав командир ескадрильї Королівських ПС Лоурі Сімнер.

Таку тактику обману стали застосовувати після того, як стало відомо, що росіяни стали більше покладатися на супутникові знімки та сучасні БПЛА для спостереження за полем бою в пошуках цілей.

Британські макети важко відрізнити від справжнього озброєння. Макети доправляють до України в розібраному вигляді, вони швидко монтуються, легкі у вазі і швидко розгортаються.

30 муляжів на кожну одиницю переданої техніки

Як заявив морський піхотинець Королівської армії та офіцер із закупівель оперативної групи Kindred, полковник Оллі Тодд, Велика Британія може постачати до 30 макетів-приманок на кожні 5 переданих реальних систем. За ого словами, навіть з відстані у 25 метрів відрізнити макет від справжньої техніки дуже важко.

"Вони виглядають точнісінько як справжні. Вас досить легко обдурити", – сказав Тодд.

Нагадаємо, що в РФ почали дедалі більше встановлювати муляжі систем ППО. Зокрема, на Далекому Сході почали розміщувати макети зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Також повідомлялося, що раніше ЗС РФ радісно оголосили, що знищили німецький комплекс ППО IRIS-T поблизу з кордоном Курської області. Втім, він виявився муляжем.