"Совсем не используется": украинские морские дроны запугали авиацию россиян в Черном море

В РФ в составе ВМФ России начали формировать первые специализированные полки морских беспилотных систем, которые должны патрулировать в море, поражать надводные суда и перехватывать вражеские БЭКи, поскольку после сбития двух самолетов за день для перехвата украинских дронов перестали использовать авиацию.

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Об этом в интервью "Милитарному" рассказал командир подразделения морских дронов Group-13 с позывным "Тринадцатый".

"Я знаю, что россияне работают над тем чтобы использовать дроны для противодействия другим дронам. Использовать те же FPV-дроны. Надо смотреть на нашего врага объективно — это сильный противник. Мы можем уверенно сказать, что развитие продолжается и наше подразделение и производитель также работает", — говорит "Тринадцатый".

Он добавил, что на данный момент у России пока нет потенциала к развертыванию морских дронов.

"Беспилотные полки есть на бумаге. Сейчас у них нет существенных возможностей для использования БЭКов. Они действительно над этим работают, достаточно упорно, но на сегодня мы не можем сказать, что у них есть какие-то существенные успехи", — сказал "Тринадцатый".

Он говорит, что основными средствами борьбы с украинскими ударными беспилотниками остаются крупнокалиберные пулеметы на кораблях. В какой-то момент украинским беспилотникам стала мешать российская авиация, но этот вопрос уже решили. Из-за доминирования украинских дронов в Черном море оккупанты вынуждены были спрятать весь флот подальше — в бухтах Новороссийска и Севастополя.

"Враг даже из самых восточных пунктов базирования выходит максимум на 20 миль. Это говорит о том, что даже за 800+ километров враг боится быть пораженным. Я думаю, что сейчас мы можем сказать о контроле более чем 90% Черного моря", — говорит "Тринадцатый".

Командир подразделения морских дронов Group-13 говорит, что из-за такой игры в прятки для них усложнился поиск целей, и если раньше основной целью были корабли, то сейчас они охотятся и на военные катера россиян.

"Мы уже работаем по всем целям. Сейчас трудно найти даже воздушные цели. Если истребительная авиация еще до сих пор активно используется, то после сбития вертолетов 31 декабря, как только противник видит дроны с ракетами, те совсем не используются", — добавляет разведчик.

Он говорит, что у них очень много идей, но они решили не распыляться и сконцентрироваться на ракетах.

Напомним, что ГУР Минобороны 15 мая показало морские дроны Magura V7 нового поколения, которые в мае сбили два российских истребителя Су-30. Безэкипажные катера теперь угрожают ВС РФ даже во время сильных штормов.