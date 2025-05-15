"Зовсім не використовується": українські морські дрони залякали авіацію росіян в Чорному морі

В РФ у складі ВМФ Росії почали формувати перші спеціалізовані полки морських безпілотних систем, які мають патрулювати в морі, уражати надводні судна та перехоплювати ворожі БЕКи, оскільки після збиття двох літаків за день для перехоплення українських дронів перестали використовувати авіацію.

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Про це в інтерв'ю "Мілітарному" розповів командир підрозділу морських дронів Group-13 з позивним "Тринадцятий".

"Я знаю, що росіяни працюють над тим щоб використовувати дрони для протидії іншим дронам. Використовувати ті самі FPV-дрони. Треба дивитись на нашого ворога об’єктивно – це сильний противник. Ми можемо впевнено сказати, що розвиток триває і наш підрозділ та виробник також працює", — каже "Тринадцятий".

Він додав, що на цей час у Росії поки немає потенціалу до розгортання морських дронів.

"Безпілотні полки є на папері. Наразі у них немає суттєвих можливостей для використання БЕКів. Вони дійсно над цим працюють, досить вперто, але на сьогодні ми не можемо сказати, що у них є якісь суттєві успіхи", — сказав "Тринадцятий".

Він говорить, що основними засобами боротьби з українськими ударними безпілотниками залишаються великокаліберні кулемети на кораблях. В якийсь момент українським безпілотникам стала заважати російська авіація, але це питання вже вирішили. Через домінування українських дронів у Чорному морі окупанти змушені були сховати весь флот подалі — у бухтах Новоросійська і Севастополя.

"Ворог навіть з найсхідніших пунктів базування виходить максимум на 20 миль. Це говорить про те, що навіть за 800+ кілометрів ворог боїться бути ураженим. Я думаю що зараз ми можемо сказати про контроль більш ніж 90% Чорного моря", — каже "Тринадцятий".

Командир підрозділу морських дронів Group-13 говорить, що через таку гру в схованки для них ускладнився пошук цілей, і якщо раніше основною ціллю були кораблі, то зараз вони полюють і на військові катери росіян.

"Ми вже працюємо по всім цілям. Зараз важко знайти навіть повітряні цілі. Якщо винищувальна авіація ще досі активно використовується, то після збиття гелікоптерів 31 грудня, як тільки противник бачить дрони з ракетами, ті зовсім не використовуються", — додає розвідник.

Він говорить, що в них дуже багато ідей, але вони вирішили не розпилюватися і сконцентруватися ракетах.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони 15 травня показало морські дрони Magura V7 нового покоління, які в травні збили два російські винищувачі Су-30. Безекіпажні катери тепер загрожують ЗС РФ навіть під час сильних штормів.