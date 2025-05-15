По цене дешевого FPV, но вдвое мощнее: в НГУ показали ударный "Дартс" (фото)

БПЛА "Дартс" помогает нацгвардейцам пополнять потери врага. Ему не страшны ни средства РЭБ, ни российские пули.

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Об этом 15 мая сообщили в 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

Военнослужащие продемонстрировали ударный беспилотник украинского производства "Дартс", отметив его эффективность. Отмечается, что этот дрон-камикадзе устойчив к работе российских средств РЭБ и способен выдержать многочисленные пулевые поражения.

Фото работы с дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады Фото работы с дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады

"При этом цена данного БпЛА сопоставима со стоимостью дешевого FPV-дрона. А вот полезного груза "Дартс" может нести вдвое больше — до пяти килограммов", — подчеркнули в НГУ.

Беспилотники типа "Дартс" умело используют пилоты третьего батальона 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг". Он помогает им пополнять вражеские потери единицами техники и личным составом, а также уничтожать укрытия ВС РФ.

Фото работы с дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады Фото работы с дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады

В "АрмияInform" сообщили, что характеристики делают "Дартс" идеальным инструментом ночной охоты. Там, где другие БПЛА "глохнут" и падают, эта разработка держит курс. Кроме того, он "живучий" под вражеским огнем и недорогой, при этом мощный. В два раза больше взрывчатки и позволяет поражать не только технику, но и укрепленные огневые точки.

Фото работы с дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады

Напомним, в начале января благотворительный фонд KOLO сообщал, что передал сотню дронов типа "Дартс" 58-й ОМБр ВСУ имени гетмана Ивана Выговского. Эта большая партия БПЛА обошлась украинцам в 3,9 миллиона гривен, то есть один беспилотник условно стоил почти 40000 гривен.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко год назад информировал, что бойцы подразделения М2 Центра специальных операций "А" СБУ с помощью БПЛА "Дартс" уничтожили позицию ВС РФ на левобережье Херсонской области.