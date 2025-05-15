За ціною дешевого FPV, але вдвічі потужніший: у НГУ показали ударний "Дартс" (фото)

БПЛА «Дартс» допомагає нацгвардійцям поповнювати втрати ворога. Йому не страшні ані засоби РЕБ, ані російські кулі.

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Про це 15 травня повідомили у 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади.

Військовослужбовці продемонстрували ударний безпілотник українського виробництва "Дартс", наголосивши на його ефективності. Зазначається, що цей дрон-камікадзе стійкий до роботи російських засобів РЕБ і здатен витримати численні кульові ураження.

Фото роботи з дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади Фото роботи з дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади

"При цьому ціна даного БпЛА співставна з вартістю дешевого FPV-дрона. А от корисного вантажу "Дартс" може нести вдвічі більше — до п’яти кілограмів", — підкреслили в НГУ.

Безпілотники типу "Дартс" вміло використовують пілоти третього батальйону 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг". Він допомагає їм поповнювати ворожі втрати одиницями технікою та особовим складом, а також знищувати укриття ЗС РФ.

Фото роботи з дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади Фото роботи з дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади

В "АрміяInform" повідомили, що характеристики роблять "Дартс" ідеальним інструментом нічного полювання. Там, де інші БПЛА "глухнуть" і падають, ця розробка тримає курс. Окрім того, він "живучий" під ворожим вогнем та недорогий, при цьому потужний. Удвічі більше вибухівки й дозволяє уражати не лише техніку, але й укріплені вогневі точки.

Фото роботи з дроном "Дартс" Фото: 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади

Нагадаємо, на початку січня благодійний фонд KOLO повідомляв, що передав сотню дронів типу "Дартс" 58-й ОМБр ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. Ця велика партія БПЛА обійшлася українцям у 3,9 мільйона гривень, тобто один безпілотник умовно коштував майже 40000 гривень.

Блогер і волонтер Сергій Стерненко рік тому інформував, що бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій "А" СБУ за допомогою БПЛА "Дартс" знищила позицію ЗС РФ на лівобережжі Херсонської області.