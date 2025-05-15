Впервые с 60 км: Су-27 ВСУ сбросил бомбу на командный пункт полка РФ в Лисичанске (видео)

Многоцелевой истребитель Су-27 Воздушных сил Украины провел удачную операцию на оккупированной россиянами части Луганской области. Истребитель сбросил бомбу, которая достала до Лисичанска и взорвала командный пункт противника.

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Об успешной работе истребителя Су-27 ВСУ написали в Telegram-канале блога бойцов Воздушных сил "Подсолнух".

Сообщение с кадрами успешной работы украинской авиации появилось днем 15 мая. На видео, снятом дроном, видим панораму города: квартал полуразрушенных многоквартирных и частных домов. Через секунду посреди застройки происходит взрыв и в небо поднимается столб дыма и огня, выше девятиэтажек. Автор написал, что на видео — работа экипажа Су-27. Как выяснилось, украинцы сбросили на убежище ВС РФ "толстую бомбу".

"Авиация продолжает работать на всех направлениях, рекордный по дальности бросок толстой бомбы от экипажа Су-27", — говорится в заметке.

Далее указано, что взорвалось в Лисичанске — оккупированном украинском городе, который, как думали россияне, находится в глубоком тылу. Из этих соображений враг разместил здесь командный пункт полка ВС РФ. Именно по этому командному пункту и прилетела бомба, сброшенная Су-27 ВСУ, написали в "Подсолнухе". Отмечается, что от точки сброса до цели — 60 км.

"Наши асы доказали, что даже на такой дальности от нашей пылающей ярости не спрятаться!" — подытожил автор блога.

На видео, опубликованном Telegram-каналом бойцов авиации, не заметно, чтобы какие-то средства противовоздушной обороны ВС РФ пытались остановить "толстую" украинскую бомбу или самолет. При этом разведывательный дрон ВСУ беспрепятственно передавал "картинку" для фиксации попадания и, возможно, наведения. Кроме того, в заметке не уточняется, какой именно вид авиабомб имел в виду автор.

На карте проекта DeepState можно отыскать Лисичанск, в котором взлетел в воздух штаб полка ВС РФ. Видим, что город расположен в 15 км от линии фронта. Чтобы истребитель мог сбросить бомбу за 60 км, он должен был бы лететь в районе Славянска, показывает карта.

Истребитель Су-27 ВСУ — ситуация возле Лисичанска Луганской области, 15 мая Фото: DeepState

Истребитель Су-27 ВСУ — детали ударов по ВС РФ

Отметим, в сети не удалось отыскать информацию, бывали ли во время войны сбросы с истребителя Су-27 ВСУ на расстоянии 60 км от цели. Между тем в феврале 2025 года Фокус писал о новом вооружении для этих самолетов, полученном Украиной от западных партнеров. Издание The Aviationist рассказало о высокоточных планирующих бомбах JDAM-ER, специально созданных для украинских самолетов. Новый вариант весит полтонны — это вдвое больше, чем раньше, говорится в статье. Между тем в соцсетях появились кадры первого применения JDAM-ER, которые запускались именно с истребителей Су-27. На видео — яркий взрыв, но не ясно, с какого расстояния был произведен сброс.

Между тем летом 2024 года на портале Defense Express писали, что дальность сброса бомбы JDAM-ER с МиГ-29 ВСУ — около 44 км.

Напоминаем, 29 апреля украинское командование сообщило о потере истребителя Су-27 ВСУ, который охотился за российскими "Шахедами".