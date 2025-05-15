Вперше з 60 км: Су-27 ЗСУ скинув бомбу на командний пункт полку РФ в Лисичанську (відео)

Багатоцільовий винищувач Су-27 Повітряних сил України провів вдалу операцію на окупованій росіянами частині Луганської області. Винищувач скинув бомбу, яка дістала до Лисичанська та підірвала командний пункт противника.

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Про успішну роботу винищувача Су-27 ЗСУ написали у Telegram-каналі блогу бійців Повітряних сил "Соняшник".

Допис з кадрами успішної роботи української авіації з'явився вдень 15 травня. На відео, знятому дроном, бачимо панораму міста: квартал напівзруйнованих багатоквартирних та приватних будинків. За секунду посеред забудови стається вибух та у небо здіймається стовп диму та вогню, вищий за дев'ятиповерхівки. Автор написав, що на відео — робота екіпажу Су-27. Як з'ясувалось, українці скинули на схованку ЗС РФ "товсту бомбу".

"Авіація продовжує працювати на усіх напрямках, рекордний по дальності кидок товстої бомби від екіпажу Су-27", — ідеться в дописі.

Далі вказано, що вибухнуло в Лисичанську — окупованому українському місті, яке, як думали росіяни, перебуває в глибокому тилу. З цих міркувань ворог розмістив у цьому населеному пункті командний пункт полку ЗС РФ. Саме по цьому командному пункту і прилетіла бомба, скинута Су-27 ЗСУ, написали у "Соняшнику". Наголошується, що від точки скиду до цілі — 60 км.

"Наші аси довели, що навіть на такій дальності від нашої палаючої люті не сховатись!" — підсумував автор блогу.

На відео, опублікованому Telegram-каналом бійців авіації, не помітно, щоб якісь засоби протиповітряної оборони ЗС РФ намагались спинити "товсту" українську бомбу або літак. При цьому розвідувальний дрон ЗСУ безперешкодно передавав "картинку" для фіксації влучання і, можливо, наведення. Крім того, у дописі не уточнюється, який саме вид авіабомб мав на увазі автор.

На карті проєкту DeepState можна відшукати Лисичанськ, в якому злетів у повітря штаб полку ЗС РФ. Бачимо, що місто розташоване за 15 км від лінії фронту. Щоб винищувач міг скинути бомбу за 60 км, він мав би летіти в районі Слов'янська, показує карта.

Винищувач Су-27 ЗСУ - ситуація біля Лисичанська Луганської області, 15 травня Фото: DeepState

Винищувач Су-27 ЗСУ — деталі ударів по ЗС РФ

Зазначимо, у мережі не вдалось відшукати інформацію, чи під час війни бували скиди з винищувача Су-27 ЗСУ на відстані 60 км від цілі. Тим часом в лютому 2025 року Фокус писав про нове озброєння для цих літаків, отримане Україною від західних партнерів. Видання The Aviationist розповіло про високоточні плануючі бомби JDAM-ER, спеціально створені для українських літаків. Новий варіант важить пів тонни — це удвічі більше, ніж раніше, ідеться у статті. Тим часом у соцмережах з'явились кадри першого застосування JDAM-ER, які запускались саме з винищувачів Су-27. На відео — яскравий вибух, але не ясно, з якої відстані зробили скид.

Тим часом влітку 2024 року на порталі Defense Express писали, що дальність скиду бомби JDAM-ER з МіГ-29 ЗСУ — близько 44 км.

Нагадуємо, 29 квітня українську командування повідомило про втрату винищувача Су-27 ЗСУ, який полював за російськими "Шахедами".