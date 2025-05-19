"Были счастливы, что их наконец нашли": комбриг 63-й бригады рассказал о тактике россиян в Торском

Российские пропагандисты заявили о захвате Торского в Донецкой области и выложили кадры с установлением российского флага в населенном пункте. Между тем в ВСУ эту информацию опровергают и заявляют, что Торское находится под контролем украинских защитников, правда есть случаи, когда врагу удается "просочиться", но таких оккупантов выжить шансов мало.

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Об этом сообщил командир 63-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Юрчук.

"Что касается видео, где они там бегают с флагами, машут, — да, действительно, несколько их военных просочились в населенный пункт. Помахали на камеру дрона. Возможно, чтобы порадовать старшего командира: мол, все под контролем", — отметил комбриг.

По его словам, бойцы ВСУ фиксируют случаи, когда оккупанты малыми группами по 2-3 пытаются зайти в Торское, иногда в специальных антитепловизионных накидках, но шансы выжить у таких воинов минимальны.

"80-90% из них мы уничтожаем сразу. Но иногда кто-то таки просачивается. И вот этим "счастливчикам" командиры сбрасывают флаг и говорят: "Пацаны, помашите немного — мы отчет сделаем", — комментирует комбриг.

Он добавил, что тем россиянам, которые зашли в Торское, приходится нелегко. Они могут укрыться в зданиях, но страдают от голода и попадают в плен.

"Некоторые из тех, кого мы взяли в плен, не могли говорить — настолько ослабли. Они месяц не ели и не пили. Были счастливы, что их наконец нашли", — подчеркнул Павел Юрчук.

Чтобы доказать, что Торское находится под контролем бойцов Сил обороны военные 106-го батальона 63-й бригады ВСУ записали обращение из населенного пункта с того места, где россияне установили свой флаг.

"Мы, бойцы 106-го батальона, стоим на защите Торского. Поселок под полным контролем ВСУ. Россияне могут только мечтать о захвате. Мы стоим крепко. Слава Украине!" — сказали они.

"Торское — полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. И враг здесь не пройдет, не проползет, не пролетит и не проплывет", — сказал Павел Юрчук.

Напомним, что ранее 3-й ОШБр показали, как бывший срочник один отбил вражеский штурм. Он самостоятельно ликвидировал 5 оккупантов.