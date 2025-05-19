"Були щасливі, що їх нарешті знайшли": комбриг 63-ї бригади розповів про тактику росіян у Торському

Російські пропагандисти заявили про захоплення Торського на Донеччині і виклали кадри із встановленням російського прапора у населеному пункті. Між тим у ЗСУ цю інформацію спростовують і заявляють, що Торське перебуває під контролем українських захисників, щоправда є випадки, коли ворогу вдається "просочитися", але таких окупантів вижити шансів мало.

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Про це повідомив командир 63-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Юрчук.

"Що стосується відео, де вони там бігають з прапорами, махають, — так, дійсно, кілька їхніх військових просочилися в населений пункт. Помахали на камеру дрона. Можливо, щоб потішити старшого командира: мовляв, усе під контролем", — зазначив комбриг.

За його словами, бійці ЗСУ фіксують випадки, коли окупанти малими групами по 2-3 намагаються зайти в Торське, іноді в спеціальних антитепловізійних накидках, але шанси вижити у таких вояків мінімальні.

"80–90% з них ми знищуємо одразу. Але іноді хтось таки просочується. І от цим "щасливчикам" командири скидають прапор і кажуть: "Пацани, помахайте трохи — ми звіт зробимо", — коментує комбриг.

Він додав, що тим росіянам, які зайшли в Торське, доводиться нелегко. Вони можуть сховатися в будівлях, але страждають від голоду і потрапляють у полон.

"Деякі з тих, кого ми взяли в полон, не могли говорити — настільки ослабли. Вони місяць не їли й не пили. Були щасливі, що їх нарешті знайшли", — наголосив Павло Юрчук.

Щоб довести, що Торське перебуває під контролем бійців Сил оборони військові 106-го батальйону 63-ї бригади ЗСУ записали звернення із населеного пункту з того місця, де росіяни встановили свій прапор.

"Ми, бійці 106-го батальйону, стоїмо на захисті Торського. Селище під повним контролем ЗСУ. Росіяни можуть лише мріяти про захоплення. Ми стоїмо міцно. Слава Україні!" — сказали вони.

"Торське — повністю під контролем Збройних Сил України. І ворог тут не пройде, не проповзе, не пролетить і не пропливе", — сказав Павло Юрчук.

Нагадаємо, що раніше 3-й ОШБр показали, як колишній строковик один відбив ворожий штурм. Він самотужки ліквідував 5 окупантів.