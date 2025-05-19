Применяют тактику "численного превосходства": ВС РФ формируют штурмовые подразделения на северной границе

ВС РФ накапливают силы в Курской области и постоянно перебрасывают на направление новые подразделения и пытаются атаковать. Также на северной границе продолжаются попытки противника расширить зону боевых действий.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мисник.

По его словам, в зоне ответственности ОТУВ "Северск" на территории Черниговской, основной части Сумской и части Харьковской области фиксируются постоянные обстрелы, только за минувшие сутки здесь их насчитали 125. Также на северной границе продолжаются попытки противника расширить зону боевых действий.

Как рассказывает военный, больше всего вражеских войск накапливается в Курской области — здесь происходит основная концентрация вражеской техники и живой силы. По этим скоплениям бойцы Сил обороны время от времени наносят удары, но несмотря на это, противник постоянно перебрасывает на направление новые подразделения, и пытается атаковать.

"Враг применяет тактику "численного превосходства". В пограничье практически в каждом подразделении, которые против нас стоят, формируются штурмовые подразделения. Как правило, малые группы пехоты, которые в пограничье пытаются расширить именно зону активных боевых действий. Силы обороны, своевременно их обнаруживают, не дают накапливаться, продвигаться вглубь нашей территории", — рассказал представитель ОТУВ "Северск".

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ на всей линии фронта нарастила использование дронов на основе ИИ. На этой неделе эти дроны научились на опасных для себя участках полета рыскать в воздухе — постоянно двигаться верх и вниз, вправо и влево, мешая работать украинским зенитным дронам.