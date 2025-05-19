Застосовують тактику "чисельної переваги": ЗС РФ формують штурмові підрозділи на північному кордоні

ЗС РФ накопичують сили в Курській області і постійно перекидають на напрямок нові підрозділи та намагаються атакувати. Також на північному кордоні продовжуються спроби противника розширити зону бойових дій.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

За його словами, у зоні відповідальності ОТУВ "Сіверськ" на території Чернігівської, основної частини Сумської та частини Харківської області фіксуються постійні обстріли, лише за минулу добу тут їх нарахували 125. Також на північному кордоні продовжуються спроби противника розширити зону бойових дій.

Як розповідає військовий, найбільше ворожих військ накопичується в Курській області — тут відбувається основна концентрація ворожої техніки та живої сили. По цим скупченням бійці Сил оборони час від часу завдають ударів, але попри це, противник постійно перекидає на напрям нові підрозділи, і намагається атакувати.

"Ворог застосовує тактику "чисельної переваги". В прикордонні практично в кожному підрозділі, які проти нас стоять, формуються штурмові підрозділи. Як правило, малі групи піхоти, які в прикордонні намагаються розширити саме зону активних бойових дій. Сили оборони, своєчасно їх виявляють, не дають накопичуватися, просуватися вглиб нашої території", — розповів речник ОТУВ "Сіверськ".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ на всій лінії фронту наростила використання дронів на основі ШІ. Цього тижня ці дрони навчилися на небезпечних для себе ділянках польоту нишпорити в повітрі — постійно рухатися верх і вниз, вправо і вліво, заважаючи працювати українським зенітним дронам.