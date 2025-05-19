ВСУ отбросили оккупантов от села Багатир в Донецкой области: в ОСУВ "Хортица" рассказали детали

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в районе села Багатир в Донецкой области и о взятии ими села сейчас не идет речь.

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Об этом 19 мая в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его информации, украинские защитники контролируют село Багатир в Донецкой области, несмотря на попытки ВС РФ закрепиться в населенном пункте.

"Там дорога проходит на юг самого села — вот за эту дорогу россиян просто отбросили. Контроль над селом — за украинскими бойцами", — сказал Трегубов.

Он отметил, что российские оккупанты пытаются захватить село, чтобы продвинуться в направлении Днепропетровской области, однако о взятии села речь не идет.

"Мне кажется, что тогда они продвигались где-то на запад, в сторону границы с Днепропетровской областью, но о взятии Багатиря не идет речь сейчас. Они очень старались, у них там сосредоточено большое количество сил и средств, но оно там давно сосредоточено: они там давно бьются и давно теряют там большое количество личного состава и технического ресурса", — сказал представитель ОСУВ Хортица".

Карта боев в районе Багатира

17 мая аналитики проекта DeepState сообщали, что бойцы 33 ОМБр ВСУ зачистили 95% села от военных РФ.

"После нескольких попыток противника зайти на восточные и южные окраины села, бойцам 33 ОМБр удалось отбросить врага из села. Сейчас крайние позиции к*цапа в районе автодороги. В самом селе еще могут находиться единичные п**ары, но это точно не о контроле территории", — говорится в сообщении.

Также отмечалось, что ВС РФ ночью в Багатире силами 10 пехотинцев и 4 мотоциклов пытались снова закрепиться в селе. Подтверждена ликвидация 14 оккупантов из этой группы.

Напомним, что ВС РФ накапливают силы в Курской области и постоянно перебрасывают на направление новые подразделения и пытаются атаковать. Также на северной границе продолжаются попытки противника расширить зону боевых действий.