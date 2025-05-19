ЗСУ відкинули окупантів від села Багатир на Донеччині: в ОСУВ "Хортиця" розповіли деталі

Сили оборони України відкинули російських окупантів в районі села Багатир на Донеччині і про взяття ними села зараз не йде мова.

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Про це 19 травня в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його інформацією, українські захисники контролюють село Багатир в Донецькій області, попри спроби ЗС РФ закріпитися в населеному пункті.

"Там дорога проходить на південь самого села — от за цю дорогу росіян просто відкинули. Контроль над селом — за українськими бійцями", — сказав Трегубов.

Він зауважив, що російські окупанти намагаються захопити село, аби просунутися в напрямку Дніпропетровської області, проте про взяття села не йдеться.

"Мені здається, що тоді вони просувалися десь на захід, у бік кордону з Дніпропетровською областю, але про взяття Багатиря не йде мова зараз. Вони дуже намагалися, в них там зосереджена велика кількість сил та засобів, але воно там давно зосереджене: вони там давно б'ються і давно втрачають там велику кількість особового складу і технічного ресурсу", — сказав речник ОСУВ Хортиця".

Карта боїв в районі Багатиря

17 травня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що бійці 33 ОМБр ЗСУ зачистили 95% села від військових РФ.

"Після кількох спроб противника зайти на східні та південні околиці села, бійцям 33 ОМБр вдалося відкинути ворога з села. Зараз крайні позиції к*цапа в районі автодороги. В самому селі ще можуть перебувати поодинокі п**ари, але це точно не про контроль території", — йдеться в повідомленні.

Також зазначалося, що ЗС РФ вночі в Багатирі силами 10 піхотинців та 4 мотоциклів намагалися знову закріпитися в селі. Підтверджено ліквідацію 14 окупантів з цієї групи.

Нагадаємо, що ЗС РФ накопичують сили в Курській області і постійно перекидають на напрямок нові підрозділи та намагаються атакувати. Також на північному кордоні продовжуються спроби противника розширити зону бойових дій.