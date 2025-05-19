В Румынии власти разрешили военным сбивать "заблудившиеся" российские дроны

Временный президент Румынии Иллие Боложан обнародовал закон, который позволяет сбивать дроны в воздушном пространстве Румынии.

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Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал принятый парламентом страны закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, которые находятся там незаконно, а также закон о военных миссиях и операциях на территории страны в мирное время.

26 февраля румынский парламент принял соответствующий законопроект. Он предусматривает предоставление разрешения румынской армии сбивать все дроны, которые незаконно проникают в воздушное пространство Румынии.

Еще в начале сентября прошлого года Румыния начала перемещать свои системы ПВО ближе к украинской границе, чтобы защитить гражданское население от последствий войны в соседней стране, в частности, из-за того, что российские дроны во время атаки на регионы Украины начали залетать на ее территорию.

Также Румыния построила укрытие для жителей приграничного села Плауру напротив украинского города Измаил.

4 сентября глава Министерства иностранных дел Олег Николенко объявил, что во время ночной массированной атаки со стороны ВС РФ произошел взрыв нескольких российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed 136 на территории Румынии, недалеко от Измаильского порта.