В Румунії влада дозволила військовим збивати "заблукалі" російські дрони

Тимчасовий президент Румунії Ілліє Боложан оприлюднив закон, який дозволяє збивати дрони в повітряному просторі Румунії.

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Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом країни закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон щодо військових місій та операцій на території країни у мирний час.

26 лютого румунський парламент ухвалив відповідний законопроєкт. Він передбачає надання дозволу руминській армії збивати усі дрони, які незаконно проникають у повітряний простір Румунії.

Ще на початку вересня минулого року Румунія почала переміщувати свої системи ППО ближче до українського кордону, щоб захистити цивільне населення від наслідків війни в сусідній країні, зокрема, через те, що російські дрони під час атаки на регіони України почали залітати на її територію.

Також Румунія збудувала укриття для жителів прикордонного села Плауру навпроти українського міста Ізмаїл.

4 вересня очільник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко оголосив, що під час нічної масованої атаки з боку ЗС РФ стався вибух кількох російських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed 136 на території Румунії, неподалік від Ізмаїльського порту.