Переняла опыт Украины: РФ адаптировала учебный самолет, чтобы сбивать украинские дроны

Россия переняла опыт Украины и адаптировала учебный самолет Як-52 с винтовым двигателем как специальный самолет для уничтожения беспилотников

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Об этом сообщает издание The War Zone.

Самолет оснащен сенсорной турелью для обнаружения дальнобойных ударных беспилотников. Под крылом самолета установили установленный дробовик для их сбивания.

"Хотя, похоже, украинские Як-52 достигли определенного успеха в борьбе с беспилотниками, появление Як-52Б2 является еще одним свидетельством давления, которое удары украинских беспилотников оказывают на традиционную противовоздушную оборону России", — пишет издание.

Обновленный Як-52Б2 российские медиа назвали "истребителем-беспилотником". По неподтвержденным данным его модернизировало "одно из конструкторских бюро, специализирующееся на самолетостроении".

Модифицированный Як-52Б2 имеет сенсорную турель под левым крылом, которая, как говорят, способна работать в режимах "воздух-воздух", "воздух-земля" и, как сообщается, избегать непогоды.

Под правым крылом судна установили полуавтоматическое ружье 12-го калибра. В общем самолет способен нести полезную нагрузку 90 килограммов под каждым крылом.

Также самолет оснастили бортовым компьютер управления огнем, который генерирует информацию о цели, а навигационная система позволяет вести операции ночью и при плохой погоде.

В РФ заявляют, что Як-52Б2 предназначен для поражения ударных беспилотников, таких как АН-196 "Лютый", так и пропеллерных самолетов А-22 "Аэропракт".

Напомним, что ранее сообщалось, что Китай должен испытывать новый дрон-матку Jiutian SS-UAV, что в переводе означает "большая высота", который может переносить на себе большое количество малых дронов.