Перейняла досвід України: РФ адаптувала навчальний літак, щоб збивати українські дрони

Росія перейняла досвід України та адаптувала навчальний літак Як-52 з гвинтовим двигуном як спеціальний літак для знищення безпілотників

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Про це повідомляє видання The War Zone.

Літак оснащений сенсорною туреллю для виявлення далекобійних ударних безпілотників. Під крилом літака встановили встановлений дробовик для їх збивання.

"Хоча, схоже, українські Як-52 досягли певного успіху в боротьбі з безпілотниками, поява Як-52Б2 є ще одним свідченням тиску, який удари українських безпілотників чинять на традиційну протиповітряну оборону Росії", — пише видання.

Оновлений Як-52Б2 російські медіа назвали "винищувачем-безпілотником". За непідтвердженими даними його модернізувало "одне з конструкторських бюро, що спеціалізується на літакобудуванні".

Модифікований Як-52Б2 має сенсорну турель під лівим крилом, яка, як кажуть, здатна працювати в режимах "повітря-повітря", "повітря-земля" та, як повідомляється, уникати негоди.

Під правим крилом судна встановили напівавтоматичну рушницю 12-го калібру. Загалом літак здатний нести корисне навантаження 90 кілограмів під кожним крилом.

Також літак оснастили бортовим комп'ютер керування вогнем, який генерує інформацію про ціль, а навігаційна система дозволяє вести операції вночі та за поганої погоди.

В РФ заявляють, що Як-52Б2 призначений для ураження ударних безпілотників, таких як АН-196 "Лютий" , так і пропелерних літаків А-22 "Аеропракт".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Китай має випробовувати новий дрон-матку Jiutian SS-UAV, що в перекладі означає "велика висота", який може переносити на собі велику кількість малих дронів .