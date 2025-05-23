Господство над регионом. Как Китай хочет подчинить себе государства Юго-Восточной Азии

Китай стремится к доминированию в Южно-Китайском море. Геополитическая цель Пекина — заставить государства Юго-Восточной Азии признать свой подчиненный статус.

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Об этом говорится в статье издания The Strategist "Геополитические игры Китая за господство в Южно-Китайском море", которую перевел Фокус.

Несмотря на все сложные дискуссии о проблеме безопасности в Южно-Китайском море, его геополитическое значение для Китая очень просто: Китай хочет поставить государства Юго-Восточной Азии в подчиненное положение. Странам Юго-Восточной Азии было бы неплохо учитывать это при оценивании мотивов и поведения Пекина.

Главный вызов безопасности — соперничество Китая и США

В начале этого месяца я был в Сингапуре, чтобы принять участие в Международной конференции по безопасности в море, организованной Школой международных исследований имени С. Раджаратнама. Конференция проходила в рамках IMDEX Asia 2025 – собрания моряков и военных кораблей со всего региона, которое раз в два года принимает у себя военно-морской флот Сингапура. В этом году в конференции приняли участие высокопоставленные представители Австралии, Великобритании, Канады, Китая, Индии, Франции, Японии, Новой Зеландии, Шри-Ланки, США и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Обычно докладчики на региональных конференциях представляют морскую среду с точки зрения сложных транснациональных проблем безопасности, таких как незаконный промысел, критически важная инфраструктура морского дна, загрязнение моря, кибернетика, климат, автономия, разведка энергоресурсов и другие. (Этот список постоянно расширяется.)

Важность сотрудничества и соблюдения международного права остается основной темой таких встреч. Однако сторонники регионального морского сотрудничества с трудом могут назвать новые инициативы. Например, широко упоминаемому патрулированию Малаккского пролива уже два десятилетия. Показательно также, что в темы заседаний постепенно возвращается лексикон господства и соперничества. Еще 15 лет назад такие фразы, как "геополитические последствия" и "вооруженные конфликты", были редкостью в повестке дня морских конференций. Теперь это уже не так.

Пекин хочет господствовать в Южно-Китайском море Фото: Из открытых источников

Аналитики и специалисты по безопасности из Юго-Восточной Азии знают, что обстановка в регионе ухудшается, но они по-прежнему не хотят называть источник проблемы. Некоторые из них убедили себя в том, что главным вызовом безопасности для них является соперничество великих держав – США и Китая, а не доминирование последнего. Это проявляется в коллективном мнении, что главная цель АСЕАН в сфере безопасности – избежание конфликтов, а не сохранение порядка, хотя эти цели не обязательно являются взаимоисключающими. Нигде это не проявляется так ярко, как в Южно-Китайском море.

Стратегическая цель Китая — установление господства над Юго-Восточной Азией

С геополитической точки зрения Южно-Китайское море лучше всего рассматривать как арену. Основная игра на этой арене ведется между Китаем и Юго-Восточной Азией. Помимо доступа к ресурсам морского дна и значимости моря как такового, стратегическая цель Китая заключается в установлении господства над Юго-Восточной Азией путем непрерывного воздействия.

Австралия, Япония, США и некоторые европейские страны также участвуют в этой игре. Они понимают, что их собственная безопасность пострадает, если Китай успешно перестроит свои отношения с Юго-Восточной Азией на иерархических началах, в ущерб уважению к суверенитету, равенству и международному праву. Они справедливо опасаются, что Китай стремится вытеснить вооруженные силы не прибрежных государств из Южно-Китайского моря – отсюда и их озабоченность свободой судоходства. Однако эти государства также во многом полагаются на политическую поддержку со стороны стран Юго-Восточной Азии, легитимизирующую их присутствие в море.

Что касается Южно-Китайского моря, то основную группу государств Юго-Восточной Азии составляют Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам. Последние два государства находятся на передовой территориальных претензий в Юго-Восточной Азии и наиболее подвержены тактике давления со стороны Китая. Географическое положение Вьетнама делает его особенно уязвимым к любым препятствиям для навигации или коммерческой деятельности в море. В настоящее время Китай стремится максимально изолировать Филиппины в рамках АСЕАН, поскольку Манила публично отвергла попытки Пекина установить свое господство и восстановила военный союз с США. Китайские участники конференции четко обозначили эту направленность.

Китай ведет геополитические игры за господство в Южно-Китайском море Фото: GlobalPressCorp

Пекин намерен заставить государства признать свой подчиненный статус

Бруней и Индонезия не имеют территориальных споров с Китаем, но Пекин претендует на пересекающуюся юрисдикцию в исключительных экономических зонах обеих стран, основываясь на своих притязаниях, обозначенных пунктирной линией. Джакарта уже давно утверждает, что у нее нет спора о морских границах с Пекином, поскольку считает претензии Китая необоснованными. Поэтому признание "взаимно противоречащих претензий" в совместном заявлении, сделанном в ноябре прошлого года во время инаугурационного визита президента Индонезии Прабово Субианто в Пекин, стало неожиданной уступкой Китаю в игре за господство. Министерство иностранных дел Индонезии утверждает, что его позиция по Южно-Китайскому морю неизменна. Но если китайские фирмы смогут вести "совместные разработки" на основе ноябрьского заявления, Пекин сможет заявить, что решимость Джакарты пошатнулась.

Бруней осторожнее подходит к вопросу о пересекающихся морских границах. Однако в феврале Бруней и Китай совместно договорились "сотрудничать в разработке ресурсов во взаимно согласованных районах без ущерба для правовых позиций соответствующих стран в рамках международного права". Такое развитие может включать совместный рыбный промысел или добычу углеводородов. В какой бы форме это ни происходило, Китай, скорее всего, будет рассматривать такие предложения со стороны претендентов из Юго-Восточной Азии как молчаливые уступки.

Коллективная решимость Юго-Восточной Азии слабеет

Малайзия занимает среднее положение среди стран-претендентов АСЕАН. Китай претендует на оккупированную Малайзией территорию на островах Спратли и оспаривает юрисдикцию Малайзии в значительной части ее исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Китай ведет себя менее агрессивно по отношению к Малайзии, чем по отношению к Филиппинам и Вьетнаму. Но китайская береговая охрана ведет постоянное наблюдение в исключительной экономической зоне Малайзии и оказывает физическое давление, чтобы удержать Путраджайю от разработки нетронутых энергетических ресурсов морского дна в районах, на которые претендует Китай. Один из малазийских участников конференции предложил Малайзии вести совместную с Китаем разработку энергетических ресурсов, не признавая официально спорную юрисдикцию – по аналогии с Брунеем. Это частное мнение, не отражающее политику правительства Малайзии, но китайские участники воспримут его как еще одно свидетельство того, что коллективная решимость Юго-Восточной Азии слабеет.

Китай хочет господствовать в Южно-Китайском море

Остальные члены АСЕАН имеют меньшие, опосредованные интересы в Южно-Китайском море. Камбоджа и не имеющий выхода к морю Лаос уже во многом попали под китайское господство. Сингапур, хотя и не является государством-претендентом, зависит от свободы судоходства и активно содействует доступу военно-морских сил США и их союзников, включая Австралию, в рамках соглашения об обороне пяти держав. Таиланд и Мьянма заинтересованы меньше всего. Их главный интерес – Кодекс поведения АСЕАН-Китай. Часто отвергаемый как не имеющий значения, кодекс, тем не менее, служит интересам Пекина как полезный инструмент воздействия, поскольку он втягивает всю Юго-Восточную Азию (за исключением Восточного Тимора) в практически бесконечный дипломатический процесс. Мучительное отсутствие прогресса по кодексу неоднократно демонстрировало членам АСЕАН, что переговоры по проекту кодекса практически не сдерживают стратегическую деятельность Китая.

Стремление Китая к доминированию в Южно-Китайском море связано не с ресурсами и не с каким-то одним морским вопросом; по сути, речь идет вовсе не о море. Геополитическая цель Пекина заключается в том, чтобы заставить государства Юго-Восточной Азии, как по отдельности, так и все вместе, признать свой подчиненный статус. Если Китай сможет добиться этого без боевых действий, то, скорее всего, ситуация в Южно-Китайском море останется напряженной, но не достигнет порога вооруженного конфликта.

За исключением Филиппин, ситуация в настоящее время развивается в пользу Пекина. С точки зрения Пекина можно сказать, что АСЕАН как организация "сдается без боя".

Об авторе

Юэн Грэм – старший аналитик ASPI.